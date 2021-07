Marek Hamšík absolvoval prvý tréning s Trabzonsporom: Pokyny počúval s rukami vbok!

Už ho má za sebou. Slovenský reprezentant Marek Hamšík (33) si po skončení európskeho šampionátu doprial krátku dovolenku, v nedeľu už však absolvoval prvý tréning vo svojom novom pôsobisku, tureckom Trabzonspore.

Z fotiek, ktoré hráč zavesil na sociálne siete sa dá vyčítať, že po krátkom oddychu je vo výbornej forme a plne sústredený na dosiahnutie cieľov, ktoré si jeho nový klub dáva v nadchádzajúcej sezóne.



Marek Hamšík po dovolenke, ktorú strávil v kruhu rodiny odcestoval v sobotu zo Slovenska do Istanbulu, kde si Trabzonspor na niekoľko dní rozložil svoj tréningový kemp. "Ako účastník EURO dostal od klubu výnimku a do prípravy sa zapojil až v týchto dňoch. V sobotu pricestoval do Turecka, prespal na hoteli a v nedeľu dopoludnia si ho vyzdvihli kluboví činovníci. Odviezli ho na prvý tréning, na ktorom vznikli aj tie fotky. Aké mal prvé dojmy a pocity vám neviem povedať, lebo som s ním ešte odvtedy nehovoril," vyjadril sa pre Nový Čas futbalistov otec Richard Hamšík. Zo záberov z tréningu je však zrejmé, že Hamšík je po tom, čo si oddýchol opäť zdravotne v poriadku a nachystaný naplno zaberať v tréningoch.