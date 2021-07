Neoddeliteľnou súčasťou života Milana Lasicu († 81) bol aj futbal v Bratislave: ŠK a Slovan, to bolo moje detstvo!

Jeho srdce si ešte v detstve uchmatol bratislavský Slovan! Milan Lasica tak len potvrdzoval, že žiadna voda preňho nebola neznáma.

Po jeho náhlej a nečakanej smrti si naňho zaspomínal aj samotný klub, ktorému Lasica fandil už od útleho detstva. „Slovan do toho!“ takto: „Mal som asi sedem rokov, keď ma moja matka, veľká fanúšička klubu ŠK Bratislava začala brávať na zápasy na Tehelnom poli. Videl som hrať napríklad Ladislava Kubalu. Nikto vtedy netušil, že to bude hviezda klubu FC Barcelona. Ale že je to veľký hráč sa už ukazovalo.“



Milan Lasica bol veľkým fanúšikom hráčov ako Božin Laskov, Viktor Tegelhoff, Ivan Chodák či Leopold Jim Šťastný, no klub bol v tomto smere uňho vždy na prvom mieste. „ŠK a Slovan, to bola súčasť môjho detstva a dospievania.“