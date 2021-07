Prezident MOV Thomas Bach o očkovaní medzi športovcami: Ľudí bez vakcíny sme požiadali, aby do Japonska necestovali!

Svet potrebuje vidieť, že Japonsko dokáže zorganizovať bezpečné olympijské hry.

Premiér Jošihide Suga týmito slovami reagoval na stupňujúcu sa vlnu kritiky, podľa ktorej je organizácia masového podujatia v čase pandémie koronavírusu a zavedenia núdzového stavu v krajine priveľké riziko. Do Tokia v týchto dňoch prúdia tisícky zahraničných športovcov, pracovníkov médií a ďalších účastníkov.



"Svet čelí veľkým ťažkostiam,“ povedal japonský premiér členom Medzinárodného olympijského výboru (MOV) na stretnutí, ktoré sa uskutočnilo v pondelok za zatvorenými dverami v päťhviezdičkovom hoteli v Tokiu. "Zorganizovanie olympiády môže priniesť úspech a toto posolstvo chceme vyslať do celého sveta. Budeme chrániť zdravie a bezpečnosť všetkých účastníkov hier," prisľúbil Suga. Organizátori medzitým informovali, že testy zatiaľ zachytili 71 prípadov koronavírusu.



Prezident MOV Thomas Bach vyzdvihol skutočnosť, že vďaka spolupráci s Pfizer BioNTech bolo zaočkovaných 85 percent obyvateľov olympijskej dediny a všetci členovia MOV prítomní v Tokiu. "Ak sa niekto nepodrobil vakcinácii, požiadali sme ho, aby do Japonska necestoval. Miliardy ľudí na celom svete tieto hry vítajú a budú ich sledovať. Budú obdivovať Japoncov za to, čo dosiahli. Som presvedčený, že budú odkazom mieru a solidarity v týchto ťažkých časoch," povedal Bach a zdôraznil, že po vlaňajšom odklade nepripadalo zrušenie OH do úvahy: "MOV nikdy neopustí športovcov a nezmarí ich úsilie."