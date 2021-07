Styčný dôstojník pre covid výpravy Slovenska Daniela Kňaze Doležalová: O zákazoch sa jej aj sníva

Už je rada, že sa od teórie dostala do praxe! Pandemická pliaga priniesla do nášho života mnoho noviniek, jednou z nich je aj covid manažér našej výpravy do Tokia.

MUDr. Daniela Kňaze Doležalová priznala, že sa svojmu zaradeniu aj zasmiala. „Som CLO. Teraz mám tento titul,“ spustila sympatická lekárka, ktorá už zarezáva v olympijskej dedine. Na vysvetlenie, CLO = Covid Liaison Officer = styčný dôstojník pre covid.



V čom spočíva práca covid manažérky?

- V prvom rade práca covid manažérky na Slovensku spočívala v tom, že každý deň, skôr každú hodinu, som sledovala vývoj pandemickej situácie na svete, aby sme mohli v dostatočnom predstihu zareagovať na reštrikčné opatrenia. Aby sa čo najmenej dotkli našich športovcov. Teraz v Tokiu to sú už predpísané veci z tzv. playbookov, ktoré viem naspamäť. Som však rada, že už to nie je o teórii, ale o praxi. Čo bolo pre vás najťažšie doteraz a čo bude počas samotnej olympiády?

- Zatiaľ najťažšie bolo sa vôbec prinútiť sledovať tak často vývoj situácie na celom svete, keďže som sa snažila čo najmenej pozerať negatívne správy z médií. Ale určite výzvou bola a je komunikácia s tímom pripravujúcim OH, ktorý je pod tlakom japonskej verejnosti nútený prispôsobovať podmienky vstupu a pobytu zúčastnených krajín takmer na dennej báze. Dochádzalo k mnohým nedorozumeniam, ale našťastie sa ukázalo, že všetky opatrenia sú splniteľné a naši športovci, ktorí sú už v Tokiu, nemali a nemajú žiadne problémy. Ako ste sa dostávali k informáciám?

- Tak, ako sa to dnes robí: mali sme niekoľko online školení a ako prví sme dostali playbooky. Ak by mal niekto z našej výpravy pozitívny test, budem prvá, kto to bude vedieť. Budem dostávať informácie z mobilnej aplikácie o ľuďoch z výpravy a v prípade problému ho budem hneď riešiť. Zaujímavé pre mňa je aj to, že CLO má každá krajina, ale napríklad aj mediálna organizácia. Ak je z jedného média jeden žurnalista, je zároveň aj CLO... Toto všetko clo kontroluje:

- každý je povinný si spustiť novovyvinutú aplikáciu na monitorovanie zdravotného stavu a aplikáciu na potvrdenie kontaktu (COCOA), ktorá je funkčná už od júna 2020

- dva PCR testy pred odletom + zavedenie ich výsledkov do predpísaných aplikácií

- test hneď po prílete na letisku a prvé tri dni po príchode

- povinné sú rúška počas celého pobytu mimo vlastnej izby

- na dennej báze sa testuje každý, kto ide na tréning či súťaž

- negatívne výsledky testov musia byť predložené v predpísanej podobe

- používať musia výlučne vyhradené vozidlá Hier a nesmú používať verejnú hromadnú dopravu

- stravovať sa musia len na vymedzených miestach