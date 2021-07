Olympijská absurdita: Hry bez sexu, ale 160 000 kondómov v dedine

Zasmiať sa, či... Pred pár dňami, keď sa oznamovalo, ako bude prebiehať dekorovanie medailistov, šéf Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Thomas Bach vyhlásil: „V Tokiu nepríde k potriasaniu rukami ani objatiam.“

O pár hodín neskôr sa objavila správa, že hoci je sex v olympijskej dedine zakázaný, distribúcia kondómov nie... Prvá z tokijských olympijských absurdít! Na distribúciu je pripravených 160 000 ochranných pomôcok. Akoby sa očakával pravý opak toho, čo šéf MOV tvrdí. Ani pandemické hry v Tokiu sa nezaobídu bez objatí...

„Sex je v dedine vždy problémom,“ prezradil pre portál bild.de bývalá skvelá skokanka do diaľky Susen Tiedtkeová (52), ktorá štartovala na OH 1992 a 2000. A zrejme preto je rozdávanie olympijských kondómov už dávnou tradíciou hier pod piatimi kruhmi. Napríklad na poslednej zimnej v Pjongčangu rozdali 110 000, no pred piatimi rokmi v Riu de Janeiro dokonca 450 000!

V Tokiu bude platiť celkom iný režim, zrejme preto aj ten znížený počet v porovnaní s Riom! Okrem oficiálneho zákazu sexu totiž budú športovci a športovkyne v dedine len veľmi krátko. Do 48 hodín po skončení svojich súťaží musia opustiť dedinu, Tokio i Japonsko.