Michal Martikán predsa len ide do Tokia: Stane sa z neho odborný poradca!

Už zamieril na siedmu olympiádu! Ale v celkom novej pozícii. Michal Martikán absolvoval päť olympiád ako pretekár, ktorý sa ani raz nevrátil domov bez medaily.

Šiestu v Riu de Janeiro si vyskúšal ako čestný hosť a na tej siedmej bude prvý zlatý medailista z OH v ére samostatnosti odborným poradcom. Nie však slovenskej, ale rakúskej reprezentácie vo vodnom slalome.



„Stále mám z toho také zmiešané pocity...“ priznal Michal, s ktorým sme sa spojili tesne pred odletom z viedenského letiska do Japonska. Ponuku od rakúskeho šéfa kanoistiky na divokej vode Helmuta Oblingera dostal krátko po tom, ako vyšlo najavo, že sa do Tokia neprebojoval. „Oslovil ma, či by som nechcel zúročť svoje skúsenosti trochu iným spôsobom. Váhal som, lebo stále by som najradšej sedel v lodi a púšťal sa dole kanálom... No nakoniec som to vzal a neviem povedať, či sa na to teším alebo nie. Jedno je isté, že to bude pre mňa celkom nová skúsenosť,“ pokračoval rodák z Liptovského Mikuláša, ktorý sa stále necíti na to, aby zavesil pádlo na kliniec.

A v čom bude spočívať jeho poradcovská funkcia? „Vlastne už spočíva. S rakúskou pretekárkou som v online kontakte. Poslala mi niekoľko svojich videí z jázd, ku ktorým som jej potom ja poslal moje pripomienky a poznámky. Nadine (Weratschnigová - pozn. red.) veľmi túži v Tokiu uspieť,“ dodal Michal, ktorý pridal aj radu krajanom: „Všetci dobre vedia, čo majú robiť. Pravidlá sú nastavené na jednu jazdu. Stane sa, že víťazovi kvalifikácie nevyjde finále. Naši majú na to, aby priniesli domov medailu, aj zlatú!

Michal a OH

Atlanta 1996: zlato

Sydney 2000: striebro

Atény 2004: striebro

Peking 2008: zlato

Londýn 2012: bronz

Rio de Janeiro 2016: divák

Tokio 2020: odborný poradca