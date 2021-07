Netradičná motivácia na tréningu Kuckovej Parmy: Víťazi strieľali do zadkov porazených!

Talianska Parma zostúpila zo Serie A do Serie B, no v letnej príprave napriek tomu vládne výborná atmosféra.

Nečakanou motiváciou v nedeľňajšom tréningovom zápase bola možnosť pre víťazov zastrieľať si do zadkov porazených.

Video vtipného prvku v tréningovom procese zverejnil taliansky klub na svojich sociálnych sieťach.

Do letnej prípravy Parmy sa zapojil aj slovenský reprezentant Juraj Kucka, ktorý má ešte rok platnú zmluvu. Je možné, že v klube bude pokračovať aj po zostupe, no stále je ešte dosť času v letnom prestupovom termíne nájsť si nový klub.

Parma získala v lete hviezdnu akvizíciu. Do klubu sa vrátil veterán Gianluigi Buffon.

It's all fun and games in #Castelrotto... 𝘜𝘯𝘵𝘪𝘭 𝘰𝘯𝘦 𝘴𝘪𝘥𝘦 𝘭𝘰𝘴𝘦𝘴 𝘪𝘯 𝘵𝘳𝘢𝘪𝘯𝘪𝘯𝘨 😈🎯#ParmaPreSeason 🏔️🟡🔵 pic.twitter.com/EfticY9Q1s