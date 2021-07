Záverečná etapa Tour de France v réžii Van Aerta: Pogačar obhájil titul

Belgický cyklista Wout van Aert zvíťazil v nedeľnej záverečnej 21. etape Tour de France. V hromadnom špurte na Elyzejských poliach v Paríži predstihol krajana Jaspera Philipsena a Brita Marka Cavendisha, ktorý nedosiahol 35. úspech na slávnom podujatí a neprekonal rekord legendárneho Belgičana Eddyho Merckxa.

Titul obhájil Slovinec Tadej Pogačar, ktorý si na 108. ročníku vybojoval okrem žltého aj bodkovaný a biely dres. Cavendish získal zelený dres za víťazstvo v bodovacej súťaži, Slovák Peter Sagan odstúpil pred 12. etapou pre zranenie kolena.



Záverečný úsek zo Chatou do francúzskej metropoly bol rovinatý a meral 108,4 km. Nenastúpil doň Dán Jakob Fuglsang, pre strieborného olympijského medailistu z Ria de Janeiro 2016 sa preteky skončili predčasne. V úvode sa išlo v neutralizovanej zóne, kde bol pre jazdcov priestor na debaty, tradičné oslavné šampanské či pózovanie pre fotografov. Na jedinú horskú prémiu Côte des Grs (1,9 km, 5%) za symbolický bod prišlo hlavné pole pohromade.



Naplno sa začalo pretekať až po príjazde do Paríža, kde na pelotón čakalo osem okruhov po 6,8 km medzi Víťazným oblúkom a Tuilerijskými záhradami. Vpredu sa osamostatnila trojica Patrick Konrad, Harry Sweeny a Stefan Bissegger, Casper Pedersen sa vrátil do balíka. Najviac bodov na rýchlostnej prémii 40 km pred cieľom získal Bissegger, Cavendish preťal prémiu na štvrtej priečke a o ďalšie tri body zvýšil svoj náskok na čele bodovacej súťaže pred jediným prenasledovateľom Michaelom Matthewsom. Pelotón pohltil vedúcu trojicu 30 km pred páskou, onedlho do úniku vyrazilo ďalšie trio v zložení Ide Schelling, Brent Van Moer a Michael Valgren.



Lídri viedli 15 km pred cieľom o 25 sekúnd, o stíhacie tempo sa starali predovšetkým Cavendishov tím Deceunick-QuickStep a DSM. Pri nájazde do záverečných dvoch okruhov bol náskok 20-sekundový, zakrátko po zvonení do posledného kola však už únik patril minulosti. Prekaziť hromadný špurt sa snažili jazdci Ineosu či Bory, ale Deceunick-QuickStep pracoval strojovo. Situácia sa mu však na posledných dvoch kilometroch vymkla spod kontroly. Cavendish nemal po ruke svojho zvyčajného "ťahača" Michaela Morkova, nechal sa zavrieť a nemal kade zaútočiť. O víťazstvo zviedli súboj dvaja Belgičania a Van Aert dosiahol tretie víťazstvo na tohtoročnej Tour po tom, ako triumfoval v horskej etape i sobotnej individuálnej časovke. Brit má zelený dres druhýkrát v kariére, raduje sa z neho po desiatich rokoch.

Dvadsaťšesťročný Van Aert opäť preukázal svoju obdivuhodnú univerzálnosť. Celkovo má na TdF na konte už šesť individuálnych víťazstiev. "Táto Tour bola úžasná, ako na horskej dráhe. Nikdy by som neočakával, že ju ukončím takýmto víkendom. Už dnes večer musím chytiť let na olympijské hry do Tokia a čaká ma mnoho rozhovorov, no neľutujem, že som sa zapojil do hromadného špurtu, lebo takýto triumf je na nezaplatenie. Ďakujem môjmu skvelému, hoci malému tímu, najmä Mikeovi Teunissenovi, ktorý mi nachystal ideálnu východiskovú pozíciu," povedal Belgičan pre portál cyclingnews.com.



Výsledky 21. etapy (Chatou - Paríž, 108,5 km):

1. Wout Van Aert (Belg./Jumbo-Visma) 2:39:37 h, 2. Jasper Philipsen (Belg./Alpecin-Fenix), 3. Mark Cavendish (V. Brit./Deceuninck-QuickStep), 4. Luka Mezgec (Slov./BikeExchange), 5. André Greipel (Nem./Israel Start-up Nation), 6. Danny van Poppel (Hol./Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux), 7. Michael Matthews (Aus./BikeExchange), 8. Alex Aranburu Deba (Šp./Astana-Premier Tech), 9. Cyril Barthe (Fr./B&B Hotels p/b KTM), 10. Maximilian Walscheid (Nem./Qhubeka-NextHash)



Konečné poradie (žltý dres):

1. Tadej Pogačar (Slov./UAE-Team Emirates) 82:56:36 h, 2. Jonas Vingegaard (Dán./Jumbo-Visma) +05:20 min, 3. Richard Carapaz (Ekv./Ineos Grenadiers) +7:03, 4. Ben O'Connor (Aus./AG2R Citroën) +10:02, 5. Wilco Kelderman (Hol./Bora-Hansgrohe) +10:13, 6. Enric Mas (Šp./Movistar) +11:43, 7. Alexej Lucenko (Kaz./Astana-Premier Tech) +12:23, 8. Guillaume Martin (Fr./Cofidis, Solutions Crédits) +15:33, 9. Pello Bilbao (Šp./Bahrain-Victorious) +16:04, 10. Rigoberto Uran (Kol./EF Education-Nippo) +18:34