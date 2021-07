Bomba futbalového leta čoskoro vybuchne! Bude z toho tretí najdrahší prestup histórie?

Vyzerá to tak, že čoskoro vybuchne bomba aktuálneho futbalového leta! V hre je horibilná čiastka, malo by ísť o tretí najdrahší prestup v histórii.

Vlaňajšie futbalové leto bolo "suché". Nediali sa žiadne veľké transfery, nakoľko svet bol v zovretí pandémie koronavírusu a z toho plynúcich ekonomických dôsledkov.

Ani toto leto nie je situácia ružová, no od začiatku letného trhu sa zdá, že sa budú diať väčšie veci ako vlani.

Harry Kane. Jedno z najprominentnejších mien figurujúce v tohtoročných letných prestupových špekuláciách.

Hviezdny útočník po skončení klubovej sezóny oznámil vedeniu Tottenham Hotspur, že stačilo a je pripravený na novú výzvu. Vyžiadal si prestup. Samozrejme, pri hráčovi jeho kalibru to nebude také jednoduché. Nie každý klub dokáže zaplatiť adekvátnu čiastku.

Podľa najnovších správ sa Harry Kane už dohodol s Manchesterom City na podmienkach zmluvy. Podpísať by mal kontrakt do roku 2026. Prestupová čiastka by mala byť na úrovni 160-170 miliónov eur. Informuje o tom taliansky novinár Nicolo Schira prostredníctvom sociálnej siete twitter.

Ak sa tieto správy potvrdia, budeme svedkami tretieho najdrahšieho futbalového prestupu histórie. Neymar prestúpil z Barcelony do PSG za 222 miliónov eur a Kylian Mbappé odišiel z Monaca do PSG za 180 miliónov eur.