Olympijský tenisový turnaj prišiel o ďalšie veľké meno: Chýbať bude aj finalista Wimbledonu

Pre zranenie sa musel odhlásiť finalista tohtoročného grandslamového Wimbledonu Matteo Berrettini z Talianska.

Taliansky olympijský výbor (CONI) v nedeľu potvrdil, že 25-ročný tenista má svalové zranenie, ktoré utrpel v londýnskom semifinále, resp. ho zhoršil vo finále pri prehre so Srbom Novakom Djokovičom v štyroch setoch. Berrettini, ktorému vo svetovom rebríčku patrí ôsma priečka sa stal prvým Talianom vo finále dvojhry v All England Clube. "Matteo musel prehodnotiť účasť vzhľadom na následky svalového zranenia po jeho historickom úspechu vo Wimbledone," uviedol CONI v oficiálnom komuniké.



"Svalové zranenie si privodil už po páde v semifinále. Od pondelka cítil opäť bolesť, ktorú vo finále potlačil. Našťastie to nie je podobne vážne, ako to mal v minulosti, v tom prípade by absencia bola oveľa dlhšia," povedal pre Gazzetta dello Sport hráčov tréner Vincenzo Santopadre. Taliansko tak budú medzi mužmi pod piatimi kruhmi reprezentovať Fabio Fognini, Lorenzo Sonego a Lorenzo Musetti. Informovala agentúra AFP.