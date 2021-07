Halák má o svojej hokejovej budúcnosti jasno: V Bostone končím, ale chcem zostať v NHL!

Zmluva mu vypršala! Hokejový gólman Jaroslav Halák (36) má za sebou trojročnú anabázu v drese Bostonu Bruins. Už teraz však vie, že v drese Medveďov pokračovať nebude. Jeho prioritou je zotrvať v najlepšej lige sveta NHL a v najbližších dňoch by mal vedieť, či sa tak aj stane! A hlavne, za aký tím by mohol pokračovať v úspešnej kariére!

Odchovanec ružinovského hokeja Jaroslav Halák sa po vlaňajšej sezóne nachádza aj s rodinou na Slovensku, kde dovolenkuje a postupne sa začína pripravovať na ďalšiu sezónu. Naposledy gólman Bostonu je momentálne bez kontraktu, ktorý mu koncom júna vypršal. „Isté je to, že v Bostone končím a hľadám si nové pôsobisko,“ povedal pre TV Markíza Halák, ktorý pôsobí v NHL od leta 2006, keď bol jeho prvou zastávkou Montreal, ktorý ho aj v lete 2003 draftoval.

Jasno už o pár dní

„Mojou prioritou je aj naďalej pokračovať v kariére v zámorí. Hoci mám už 36 rokov, tak zranenia sa mi zatiaľ vyhýbali a ešte by som rád dve sezóny potiahol,“ pokračoval slovenský reprezentant. O jeho ďalšej budúcnosti sa rozhodne v najbližších dňoch. „Momentálne sa čaká na nový tím NHL Seattle Kraken, ktorý si 21. júla bude vyberať hráčov a následne 28. júla sa začne trh s voľnými hokejistami. Medzi týmto dátumom by som mal vedieť, kde by som mohol pokračovať,“ doplnil Halák.

Jeho pôsobiská v NHL:

2006-2010 Montreal

2010-2014 St.Louis

2014-2014 Washington

2014-2018 NY Islanders

2018-2021 Boston

2021 ???