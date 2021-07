Majstrovský Zvolen prišiel o dvojicu legionárov: Toto nás zamrzelo najviac!

Veľký podiel na zisku majstrovského titulu pre hokejistov HKM Zvolen mali Kanaďan Allan McPherson a Fín Mikko Nuutinen.

Zvolenčania do ďalšej sezóny neudržali ani jedného z týchto elitných útočníkov. Namiesto odchodu do lukratívnejšej cudziny však obaja zostali na Slovensku, čo nie je bežná prax u zahraničných hráčov. Hrať budú na východe Slovenska. Nuutinen sa stal posilou Michaloviec a McPherson zamieril do Košíc.

"S tým, že odíde jeden z dvojice McPherson - Nuutinen, sme rátali. Poviem otvorene, trochu nás vykoľajilo, že odišli obaja.To, že Mikko išiel do Michaloviec za fínskymi krajanmi, to je ešte pochopiteľné. Allan vyhral vo Zvolene titul, mal body, rozhodol finále a odišiel vo veľkom štýle. Ale to, že zmenil klub v rámci našej ligy a išiel do Košíc, to ma zamrzelo. Neodsudzujem tých, ktorí vezmú legionárov z iného mužstva, ale ja osobne by som nikdy nevzal legionára z iného mužstva tej istej ligy," uviedol hráčsky skaut HKM Zvolen Patrik Ryba na klubovom webe.

V aktuálnom kádri Zvolena sú zatiaľ traja legionári. Najčerstvejšou posilou je Kanaďan Cole Ully, od ktorého sa očakáva, že bude lídrom. "Ully je výborný a komplexný hokejista, ktorý by mal byť ťahúňom tímu. A je aj veľmi dobrý chalan. Spoločne s ním sme sledovali aj jeho dvojičku a spoluhráča Dana DeSalva, lenže jeho čaká operácia ramena a nie je isté, ako dlho bude pauzovať. Ale zostávam v kontakte aj s ním," prezradil Ryba.

Výraznou posilou mal byť aj ďalší Kanaďan Nic Pierog, ktorý mal zaplátať miesto po robustných a produktívnych útočníkov Bondrovi s Kelemenom. Pierog mal výbornú sezónu v ECHL a mal žiariť v HKM Zvolen. Napokon je všetko inak. Prečo? "Pred pár dňami mi Nic Pierog zavolal a ospravedlnil sa mi, že nepríde, lebo dostal jednocestnú zmluvu v AHL. S týmto my nedokážeme nič spraviť. Pre zámorských hokejistov je najväčšia priorita NHL a keď sa im podarí získať takýto kontrakt, budú o to bojovať do posledného dychu. Toto vám zámorskí hráči môžu spraviť kedykoľvek. Na jednej strane, keď dostal jednocestný kontrakt v AHL, je to jeho vysvedčenie, že to je naozaj kvalitný hokejista, pretože takú ponuku tiež nedostáva hocijaký hráč. Na druhej strane ma to veľmi mrzí, že to takto dopadlo. Nie je to len silový hráč, je to nesmierne šikovný hokejista, ktorý vie byť produktívny. SZĽH nie je zo strany IIHF voči takýmto krokom nijako chránený," skonštatoval Ryba.

V tejto súvislosti pridal aj zaujímavú informáciu, že stále nie je doriešená zmluva IIHF s členskými štátmi o takýchto prípadoch. "Tento problém má viacero klubov. Mne sa to vo Zvolene stalo po prvý raz, v minulej sezóne sa to stalo Detve s brankárom Shollom, ale deje sa to aj v Nórsku alebo Dánsku. Pár kolegom sa to tam stalo dokonca už niekoľkokrát," objasnil zvolenský skaut.

Prezradil aj to, že s kolegami pracujú na príchode ešte štyroch hráčov. "Podpísali sme už troch hráčov, dvoch obrancov a jedného útočníka. Menovať ich ale ešte nebudeme. Jeden obranca by mal patriť k úplnej špičke ligy, druhý je stavaný na defenzívu aj ofenzívu. Keďže nám odišli až traja obrancovia Melancon, Betker a Ivan, potrebovali sme zaplátať aj obranu. Útočník je Američan, výborný korčuliar a celoplošný hráč. Tréneri ho odsledovali so mnou, je univerzál. Dokáže zahrať na oboch krídlach, ale aj ako center. Takisto ide o dobrého a skromného chalana. Do telefónu mi vravel, že on zahrá tam, kde ho tréner dá. A ešte zvažujeme jedného hráča. Ak zostal na trhu ešte nejaký zaujímavý Slovák, istotne sa tomu nebránime," doplnil Ryba v rozhovore na webe hkmzvolen.sk.