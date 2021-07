PSG si z brankárov skladá základnú jedenástku: Po podpise Donnarummu ich má už deväť!

PSG sa tento rok pokúsi konečne získať ušatú trofej z Ligy majstrov.

Klub vlastní miliardár Nasser Al-Khelaïfi, ktorý toto leto vlial do prestupov nemalé peniaze. Do klubu už priviedol Sergia Ramosa z Realu Madrid (zadarmo) či brankársku hviezdu a hrdinu tohtoročného EURO, Gigiho Donnarummu z AC Miláno.



Práve s podpisom mladého brankára vyplávala na povrchu skutočnosť, že PSG má momentálne vo svojich službách až deväť brankárov! Doposiaľ bol jednotkou medzi tromi žrďami Keylor Navas, s príchodom Taliana sa však dá počítať s tým, že mu bude robiť iba náhrandíka. Do zápasov občasne zasiahol aj poľský brankár Marcin Bulka.



Zoznam brankárov v službách PSG:



Keylor Navas

Gianluigi Donnarumma

Marcin Bulka

Alphonse Areola

Denis Franchi

Sergio Rico

Alexandre Letellier

Garissone Innocent

Lucas Lavallee