Basketbalisti Milwaukee sú krok od vysnívaného titulu: Naposledy sa im to podarilo pred päťdesiatimi rokmi!

Basketbalisti Milwaukee sú krok od prvého titulu v NBA od roku 1971. V piatom zápase finále zvíťazili na palubovke Phoenixu 123:119 a v sérii vedú 3:2. Šiesty duel je na programe v noci na stredu na pôde Bucks.

Hostia prehrávali po prvej štvrtine o šestnásť bodov, ešte do polčase však stihli otočiť a po tretej dvanásťminútovke už mali výhodu o desať bodov. Pod triumf sa podpísala najmä trojica Jannis Antetokounmpo, Jrue Holiday a Khris Middleton, ktorá sa postarala dovedna o 88 bodov. Antetokounmpo ich dosiahol 32, pridal 9 doskokov a 6 asistencií. Middleton sa blysol 29 bodmi a Holiday 27 s 13 asistenciami. Dvojciferný počet bodov pridal aj Pat Connaughton, ktorý prispel 14 bodmi. "Vieme o čo ide. Stačí nám jediné víťazstvo a staneme sa majstrami," povedal Antetokounmpo na tlačovej konferencii, ktorú museli odložiť, pretože bol po zápase dehydrovaný.



Phoenix opäť prehral zápas napriek vedeniu. V predchádzajúcom dueli však prišiel o víťazstvo až v závere. Opäť bol jeho hlavným ťahúňom Devin Booker, ktorý druhýkrát za sebou pokoril 40-bodovú hranicu. "Musíme v ďalšom zápase vyhrať. Musíme ukázať rozhodnosť a vôľu, nech to stojí, čo to stojí," povedal podľa agentúry AP tréner Suns Monty Williams. Jeho tím čaká náročná úloha, uvedomuje si to aj Chris Paul, autor 21 bodov a 11 asistencií: "Bude to ťažké, ale vedeli sme, že nás nečaká nič jednoduché. Tréner nám to hovoril celý rok. Ak niečo chceme dosiahnuť, nebude to zadarmo."



finále play off NBA

piaty zápas /na štyri víťazstvá/:

PHOENIX SUNS - MILWAUKEE BUCKS 119:129 (37:21, 24:43, 29:36, 29:23)

Najviac bodov: Booker 40, Paul 21 (11 asistencií), Ayton 20 (10 doskokov) - Antetokounmpo 32, Middleton 29, Holiday 27 (13 asistencií)

/stav série: 2:3/