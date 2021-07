Fantastický Tadej Pogačar to dokázal: Obháji titul na Tour de France

Slovinský cyklista Tadej Pogačar (UAE-Team Emirates) obhájil prvenstvo na cyklistických pretekoch Tour de France.

V sobotnej 20. etape, ktorou bola individuálna časovka na 31 km, skončil so stratou 57 sekúnd na víťazného Belgičana Wouta van Aerta (Jumbo-Visma) na ôsmom mieste. Bude tak celkovým víťazom 108. ročníka, v nedeľu mu na to stačí prísť do cieľa v Paríži.

Wout van Aert oslávil druhý etapový triumf na tomto ročníku, Belgičan odjazdil trať medzi Libourne a Saint-Emilion za 35:53 min. a bol o 21 sekúnd rýchlejší ako druhý Dán Kasper Asgreen (Deceuninck – QuickStep).

"Sústredil som sa na tento deň, pretože víťazstvo v časovke na Tour bol jeden z mojich veľkých cieľov. Bol to perfektný deň," citoval slová Van Aerta internetový portál radsport-news.com.

V najlepšej desiatke priebežného poradia k zmenám neprišlo. Dvadsaťdvaročný Slovinec Tadej Pogačar obháji triumf na Tour suverénne pred Dánom Jonasom Vingegaardom (Jumbo-Visma) a Ekvádorčanom Richardom Caparazom (Ineos Grenadiers).