Obranca Martin Gernát sa na tri roky upísal švajčiarskemu tímu Lausanne HC, ale: Ešte môžem skončiť aj v NHL!

Vracia sa do známeho prostredia! Najlepší obranca českej ligy z minulého ročníka a majster s Třincom Martin Gernát (28) mení klub i súťaž.

Na tri roky sa upísal švajčiarskemu celku Lausanne HC, kde už na konci ročníka 2017/2018 pôsobil. V rozhovore pre denník Nový Čas prezradil, že stále existuje aj tá možnosť, že skončí v NHL!



Kedy sa prestup do Švajčiarska zrealizoval?

- Už po skončení majstrovskej sezóny v Třinci som bol v kontakte s vedením Lausanne a zmluvu na tri roky sme podpísali ešte pred štartom svetového šampionátu v Lotyšsku. Zverejnilo sa to však až nedávno.

Zažili ste top sezónu v kariére (50 zápasov - 41 bodov), dokonca vás vyhlásili v Česku aj za najlepšieho obrancu ligy. Bolo tých ponúk veľa?

- Áno, mal som na výber viacero ponúk z rôznych líg. Keď­že so snúbenicou Soňou čakáme v auguste prvého potomka, tak aj to zavážilo pri výbere nového klubu. Nechcel som ísť do Ruska, kde by som musel veľa lietať. Vo Švajčiarsku sú všetky kluby do päť hodín cesty a vždy po zápase sa vraciate domov.

Vy ste v Lausanne už v minulosti pôsobili, takže nejdete do neznáma.

- Presne tak. Na konci ročníka 2017/2018 som tu krátky čas pôsobil, takže viem, čo môžem od klubu, mesta i samotnej ligy očakávať. Kvalita súťaže je na vysokej úrovni, pôsobia tam bývalí hráči zo zámoria, takže aj ten štýl je rýchly a agresívny. Máme aj nový moderný štadión a dúfam, že na ňom budú aj ľudia.

Možnosť zabojovať o NHL teda padla?

- Ešte stále to je v hre. Bol som aj v kontakte s nejakými mužstvami zo zámoria, dokonca sa boli na mňa boli pozrieť aj na šampionáte v Rige. Chcel som však mať istotu, preto som podpísal Švajčiarsko. Ale ak sa začne trh s voľnými hráčmi v NHL, tak si môže niekto vybrať aj mňa.. Ak by sa tak stalo, potom bude záležať na vedení Lausanne, či ma spod kontraktu uvoľnia.

V klube bude od nového ročníka v pozícii trénera pôsobiť aj Slovák Róbert Petrovický...

- Vedel som o tom, že klub má o trénera Petrovického záujem. Je to fajn, keď máte v klube krajana. Verím, že budeme mať spolu dobrý vzťah a hlavne sa bude dariť klubu.

Spomínali ste, že v auguste čakáte prírastok, takže rodina príde za vami neskôr?

- Áno, snúbenica bude rodiť na Slovensku a potom sa za mnou presunie.

Koncom augusta sa v Bratislave uskutoční aj olympijská kvalifi kácia na zimné hry do Pekingu. Uvoľnia vás v klube?

- Už som sa s nimi na túto tému bavil a nebudú mi robiť problémy. Samozrejme, musím najskôr dostať pozvánku od kouča Ramsayho.