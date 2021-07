Matej Mohorič o policajnej razii: Cítil som sa ako kriminálnik!

Vyslal jasný signál. Slovinský cyklista Matej Mohorič (26) si po svojom víťazstve v piatkovej 19. etape Tour významne priložil prst na ústa.

Reagoval tak na stredajší záťah francúzskej polície v hoteli jeho tímu Bahrain Victorius, kde hľadala dôkazy k obvineniu z dopingu! Mohorič vyhral rovinatú etapu po sólovom úniku a pripísal si druhý triumf v tomto ročníku. Pelotón s lídrom súťaže Tadejom Pogačarom a ďalšími favoritmi dorazil do cieľa po 207 kilometroch so stratou viac ako 20 minút.

Slovinec bol členom dvadsaťčlennej vedúcej skupiny, z ktorej ušiel zhruba 25 kilometrov pred cieľom a vyhral s takmer minútovým náskokom. Po prejazde cieľom si jeho prst na ústach všimli kamery a tak otázky na víťaza smerovali aj týmto smerom.

„Bolo to skrátka znamenie pre ľudí, ktorí spochybňujú naše výkony, aby si uvedomili, čo všetko obetujeme, aby sme sa sem dostali,“ vysvetlil Mohorič novinárom. Ako povedal, prišlo mu čudné, že sa razia pretiahla do druhej hodiny rannej. „Ešte viac nás to zomklo. Sme o to viac odhodlaní ukázať, že nemáme čo skrývať a spolupracujeme s políciou,“ dodal.

V závere etapy sa mu v hlave premietali obrázky zo stredajšej noci. „Cítil som sa ako kriminálnik, keď za nami prišla do hotela polícia. Na jednej strane je to dobre, pretože to znamená, že sú všetky tímy stále pod dohľadom. Ale na druhej strane to nie je príjemné, keď vám do izby príde polícia a prehliada vám veci. Aj keď nemáte čo skrývať, je to čudné. Keď si prehliadajú vaše súkromné fotky, snímky vašej rodiny, váš telefón, vaše správy...“ uzavrel cyklista, ktorý patril aj v sobotňajšej časovke k favoritom. Víťazstva sa napokon ujal Belgičan Wout van Aert.