Atentátnička aj odstúpenie Sagana: Toto sú pamätné momenty Tour de France 2021

Cyklistika je vzrušujúci šport. Svoje o tom vedia aj jazdci na 108. ročníku Tour de France.

Fanúšikov šokovali „diváčka-atentátnička“, ktorá v 1. etape transparentom poslala k zemi až tridsať pretekárov, ako aj nešťastný pád Petra Sagana o dve etapy neskôr. Ten ho vyradil z boja o zelený dres aj z účasti na olympiáde v Tokiu. Tohtoročná edícia je zaujímavá aj famóznym návratom britského šprintéra Cavendisha, alebo odstúpením viacerých favoritov. Vybrali sme sedem najzaujímavejších momentov, ktoré okomentoval bývalý profesionál a šéf slovenskej cyklistiky Peter Privara.

1. „Atentátnička“ s transparentom

V úvodnej etape 46 km pred cieľom sa pretekárom postavila do cesty diváčka s kartónovým transparentom. Tony Martin sa jej nedokázal vyhnúť a spustil hromadný pád.

P. Privara: Táto nezodpovedná fanúšička akoby spustila lavínu pádov, ktoré nasledovali v ďalších etapách. Na následky pádov odstúpilo z Tour 42 cyklistov. Niečo podobné sa stalo aj na klasike Okolo Flámska 2016, kde Peter Sagan zachytil riadidlami mikinu fanúšika a stratil šancu na víťazstvo.

2. Odstúpenie Petra Sagana

V 3. etape v záverečnom špurte „zostrelil“ Petra v cieľovej rovinke Caleb Ewan. Sagan si neskôr to isté koleno udrel o riadidlá a dostala sa mu doň infekcia. Pred 12. etapou oznámil, že na Tour končí.

P. Privara: Bola to veľká strata pre všetkých fanúšikov cyklistiky a smutný moment pre Petra, keď sa dozvedel, že nebude môcť štartovať na OH v Tokiu. Verím, že Peťo sa rýchlo zotaví, pretože ho čakajú dôležité podujatia, napríklad ME, Okolo Slovenska, MS, Paríž-Roubaix.

3. Comeback Cavendisha

Britský pretekár odštartoval víťaznú šnúru v 4. etape, najrýchlejší bol aj v 6., 10. a 13. etape a po 46 rokoch vyrovnal rekord Eddyho Merckxa v počte 34 víťazstiev.

P. Privara: Mark Cavendish je príkladom toho, že Patrik Lefevere je v súčasnosti najväčším šamanom svetovej cyklistiky. Každý rok vie v tíme Deceunick - Quick-Step poskladať perfektnú zostavu, zvoliť perfektnú taktiku, ich šprintérske vláčiky sú jedinečné. Je to malý zázrak, ako sa Cavendish dokázal v 36 rokoch vrátiť a víťaziť.

4. Odstúpenie Rogliča

V 3. etape spadol druhý muž vlaňajšej Tour Primoš Roglič. V ďalších etapách mal problémy najmä v kopcoch, pred 9. etapou odstúpil.

P. Privara: Bola to veľká strata pre tím Jumbo Visma, ale hlavne osobná tragédia Rogliča po vlaňajšej strate žltého dresu v predposlednej etape. Nakoniec sa Tour pre tím Jumbo Visma vyvíja veľmi dobre, vyhrali etapy, Dán Jonas Vingegaard je na stupni víťazov.

5. BORA- uspela aj bez Sagana

Nemecký tím dosiahol 2 etapové víťazstvá po samostatných únikoch Nilsa Politta a Patricka Konrada, Wilco Kelderman je v top desiatke.

P. Privara: Kelderman bol už pred začiatkom Tour určený ako líder na celkové poradie a 5. miesto je pre neho výborný výsledok. Bora po príchode Sagana ako tím získala obrovské sebavedomie a postupne začali víťaziť aj iní cyklisti. Dve etapové víťazstvá sú toho dôkazom. Príchodom Petra sa z BORA-hansgrohe stal postupne jeden z najlepších tímov sveta.

6. Odstúpenie Van der Poela

Jeden z favoritov na celkové poradie Mathieu van der Poel si obliekol po 2. etape žltý dres lídra Tour. Udržal ho až do 7. etapy, na 9. etapu nenastúpil.

P. Privara: Mathieu je jazdec s potenciálom vyhrať takmer ktorékoľvek podujatie. Jeho odstúpenie sa predpokladalo, pretože si určil za vrchol svojej tohtoročnej sezóny získať zlatú medailu na OH v Tokiu v horskej cyklistike. Odstúpil z 23. miesta.

7. Kráľovskú etapu vyhral Van Aert

V poradí 11. etapu s povestným stúpaním na Mont Ventoux vyhral Van Aert, žltý dres si udržal Tadej Pogačar.

P. Privara: Opäť hovoríme o jazdcovi s potenciálom vyhrať čokoľvek. Pri víťazstve v 11. etape mal možno aj trochu šťastie, že nefiguroval v popredí celkového hodnotenia a tiež, že cieľ nebol v stúpaní na Mont Ventoux.