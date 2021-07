Mikovič si to v obrane Trnavy užíva: Ak príde Škrtel, rád sa ním nechám dirigovať

Už sa tam cíti ako doma. Keď pred pár rokmi prestupoval Martin Mikovič (30) z Trnavy do Termalice Niecziecza, jeho nový klub ho angažoval ako ortodoxného útočníka.

Poliaci ho však „prerobili“ na ľavého obrancu a na tomto poste nastupuje aj teraz po minuloročnom návrate do Spartaka. Ako sám tvrdí, na pozícii krajného beka sa úplne našiel a hrá sa mu tam lepšie ako na krídle. A vôbec by mu neprekážalo, keby ho ako prípadná posila Spartaka na ihrisku dirigoval bývalý reprezentant Martin Škrtel (36).

Súčasného kapitána Spartaka Martina Mikoviča si fanúšikovia pamätajú ako „motorovú myš“, ktorá sa z pozície krídelníka snažila rozvracať obrany súpera. Dnes, naopak, bráni útočníkov, ale vôbec mu to neprekáža.

„Keď som hral v Poľsku, pred jedným zápasom nám vypadol ľavý obranca. Tréner sa ma opýtal, či by som to nechcel na tom poste skúsiť. A vidíte, zostal som tam dodnes,“ začal s úsmevom futbalista Spartaka. Pre Nový Čas prezradil, že sa mu na tejto pozícii hrá dokonca lepšie, pričom na nej využíva skúsenosti, ktoré získal ako útočník. „Viem, akým spôsobom mi znepríjemňovali obrancovia život, teraz sa to snažím robiť ja im,“ pokračoval vzrastom nevysoký hráč.

Ani menšiu výšku nepovažuje za hendikep, lebo hlavičkové súboje so súpermi zvádzajú väčšinou urastenejší stopéri. Po Trnave si vrabce čvirikajú, že na tomto poste by mohol Spartak posilniť Martin Škrtel, bývalý slovenský reprezentant. „Všeličo sa hovorí po meste. Aj my hráči sme to zaregistrovali. Za mňa len toľko, že keby prišiel, budem iba rád. Bola by to veľká posila pre Trnavu a dobrá reklama pre slovenskú ligu. S radosťou by som sa od neho nechal na trávniku z pozície šéfa obrany dirigovať,“ dodal Martin Mikovič.