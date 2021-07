Strelkyňa Danka Barteková bude jediná z našich na OH od začiatku do konca: V Tokiu ju čaká športovo-diplomatický dvojboj

Takú náročnú prípravu ešte neabsolvovala. A to nielen v súvislosti s covidovou pandémiou. Skeetarka Danka Barteková sa totálne sústredila na tréning, aby svoju kariéru zavŕšila parádnym výsledkom.

Na štvrtej olympiáde ju však čaká náročný športovo-diplomatický dvojboj. Na strelnici bude naháňať asfaltové holuby a inde hlasy do volieb do komisie športovcov, ktoré ju po deviatich rokoch čakajú.



Najskôr budete v Tokiu ako športovkyňa. Vaše súťaže sú na progame 25. - 26. júla. Ako ste sa pripravovali?

- Bola to dlhá a náročná príprava, ktorá sa začala už po Riu, kde vyvrcholila moja kríza. Zmenila som trénera, odišla som do Montecatini, kde žil jeden z najväčších odborníkov na skeet Bruno Rosetti. Lenže po roku našej spolupráce ochorel a v čase ZOH v Pjongčangu aj zomrel. Ja som tam však zostala a začala spolupracovať s dvojicou jeho žiakov Sandrom Bellinim a Marcom Innocentim, ktorý ide so mnou do Tokia. Prenajala som si tam dom a tam som sa pripravovala.

Vyzerá to tak, že päť rokov väčšinou v talianskom centre vám ide k duhu...

- Ja mám z toho najväčšiu radosť. Vlani som sa po šiestich rokoch vrátila na pretekoch Svetového pohára na stupne! Vyhrala som na majstrovstvách Európy a tento rok aj preteky SP v Káhire. Takže cítim pohodu.

Pred Tokiom ste chceli mať aklimatizačný pobyt v Kórejskej republike. Prečo to padlo?

- Po počiatočnej iniciatíve aktivita z ich strany ochabla. Ani situácia okolo koronavírusovej pandémie sa nevyvíja tak, ako by sme si želali, tak sme sa rozhodli, že ideme priamo do Tokia.

Vy strelci ste sa však na predolympijský test tokijskej strelnice nedostali... Nebude to chýbať?

- Znalosť najmä pozadia strelnice je veľmi dôležitá. Viem, že tokijská sa podobá na londýnsku, aj so sfarbením príslušných budov. Dôležité bude, z ktorej strany príde nad strelnicu slnko.

Nie ste bežná športovkyňa. Po svojej súťaži sa presťahujete do hotela, kde budú bývať členovia Medzinárodného olympijského výboru

- Predtým vymením akreditáciu zo športovca na akreditáciu člena MOV a sústredím sa na voľby, ktoré ma čakajú. Opäť kandidujem do komisie športovcov. Tentoraz na rozdiel od OH 2012 nemáme žiadnu možnosť prezentácie, takže môj volebný výsledok bude vlastne vysvedčením toho, ako som sa za uplynulé roky zviditeľnila. Zvolení budú štyria a ja by som rada medzi nimi bola.