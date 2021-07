Nemeckého obrancu rasisticky urážali: Okamžitá reakcia mužstva

Nemecký olympijský tím predčasne opustil v poslednom prípravnom stretnutí pred OH 2020 s futbalistami Hondurasu ihrisko po rasistických urážkach na adresu Jordana Torunarighu.

Meranie síl v japonskom meste Wakajama prerušili päť minút pred koncom riadneho hracieho času za stavu 1:1.

„Povedal, že ho niekoľkokrát rasisticky urážali. Bolo to jasné, to nebudeme trpieť," citovala agentúra DPA slová trénera Stefana Kuntza. „Po tom, čo sa situácia trochu upokojila, prišli k nám všetci hráči Hondurasu a ospravedlnili sa. Tým to pre nás skončilo," dodal kouč.