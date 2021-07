Obria čínska reprezentantka baví internet: Dosiahne všade

Má stále iba 14 rokov, no vo svojej vekovej kategórii patrí k tomu najlepšiemu, čo tamojší basketbal ponúka. Reprezentantka Číny Čang C´-jüová sa od svojich rovesníkov odlišuje jedným hlavným dôvodom – výškou. Meria totiž neskutočných 225 centimetrov.

Na internet unikli zábery z turnaja, kde mladá Číňanka v reprezentačnom drese nazbierala neskutočných 42 bodov, 25 doskokov a 6 blokov. Aby toho nebolo málo, svojim spoluhráčkam pomohla k úplnému prvenstvu.

Zverejnené video spustilo okamžitú vlnu vtipných komentárov. „Čím ich tam kŕmia?,“ pýta sa jeden z užívateľov. „Ani nemusí vyskočiť,“ dodáva ďalší komentujúci. Iní zase poukazujú na neférovosť. „Prečo hrá stále medzi 14-ročnými? Potrebuje hrať so staršími a vyššími.“

Palubovku si úplne podmanila a prehliadnuť ju je prakticky nemožné. Stačí k nej dostať loptu a o zvyšok sa už postará. Veď dosiahne všade.

7’4” Zhang Ziyu is 14 YEARS OLD 🤯



She put up 42 PTS, 25 REB, & 6 BLK to win China Nationals 🏆



(via @globaltimesnews) pic.twitter.com/teAAfx2F8v