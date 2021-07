Polášek zostáva po životnom úspechu na Australian Open nohami pevne na zemi: Akákoľvek medaila z Tokia bude úspech!

Smer Tokio nabrala v sobotu ďalšia časť slovenskej výpravy.

Na hry XXXII. olympiády odcestovali z Bratislavy lukostrelkyňa Denisa Baránková, strelec Patrik Jány a tenisti Filip Polášek s Lukášom Kleinom. Norbert Gombos sa pripojil vo Viedni.



Špecialista na štvorhru Filip Polášek si na začiatku roku splnil sen, keď triumfoval na grandslamovom turnaji Australian Open. Nad hodnotou prípadného úspechu pod piatimi kruhmi však premýšľať nechce. "Grandslamové turnaje sú najviac v našom športe, olympiáda je najväčšie športové podujatie vôbec. Všetko sú to unikátne turnaje, neporovnával by som to. Akákoľvek medaila by bola úspechom. Urobíme všetko preto, aby jej zisk nebol nereálny," povedal pred odchodom v Bratislave na stretnutí s novinármi.



V Melbourne Polášek triumfoval s Chorvátom Ivanom Dodigom, pre Tokio si však musel vybrať kolegu zo Slovenska. Stal sa ním Lukáš Klein: "Trénovali sme spolu týždeň. Čas na zohratie máme, od pondelka budeme mať kurty k dispozícii aj priamo na mieste. Obaja sme zdraví a ak nám to sadne, môže byť z toho naozaj dobrý výsledok."



V Tokiu čakajú športovcov mimoriadne opatrenia súvisiace s pandémiou koronavírusu, Polášek si však na podobné veci dávno zvykol: "Tenisová tour nás na prísne opatrenia pripravila viac než dobre. Čítal som, že futbalisti sa sťažovali, že nemôžu vyjsť z hotela. To sme my nemohli za uplynulých osem mesiacov. Takú prísnu bublinu, akú sme zažili v Austrálii si málokto vie predstaviť. To, že my to lezie na hlavu je jedna vec, ale obavu, že nezvládnem niečo, čo zvládam dlhú dobu nemám."



Strelec Patrik Jány zažije v Tokiu olympijskú premiéru. Súťažiť bude vo vzduchovej puške a ľubovoľnej malokalibrovke 3x40. "Pripravený som dobre. Dúfam, že testovanie prebehne v poriadku a zostanem zdravý. Preferovanú disciplínu nemám. Pred dvoma rokmi, keď som získal miestenku, sa mi viac darilo vo vzduchovej puške, no mám pocit, že teraz mám obe disciplíny rovnako silné," poznamenal slovenský strelec.