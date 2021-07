Futbalové otrokárstvo? Účastník Serie A do klubu priviedol maloletých Afričanov, vo veci zakročila FIFA

Taliansky futbalový klub Spezia Calcio sa musí zmieriť s dvojročným trestom zákazu prestupov od Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA).

Pätnásty tím uplynulej sezóny Serie A porušil pravidlá prestupového trhu, keď angažoval niekoľko maloletých hráčov z Afriky. Vyšetrovanie FIFA sa pôvodne týkalo aj tímov z nižších súťaží USD Lavagnese 1919 a Valdivara 5 Terre.

Podľa FIFA išlo o privedenie mladých Nigérijčanov do Talianska, čím klub porušil vnútroštátne imigračné zákony. Zákaz registrácie nových hráčov platí až do konca sezóny 2022/2023. Klub tiež musí zaplatiť pokutu 500-tisíc švajčiarskych frankov, čo je približne 461-tisíc eur. Spezia sa môže proti sankcii odvolať a požiadať o zmrazenie trestu. Ak by jej vyhoveli, klub by až do oficiálneho vypočutia na súde mohol ešte využiť aktuálne prestupové okno na hráčske transfery.

Len tento rok vo februári sa majoritným vlastníkom Spezie stal americký investor Robert Platek. Mužstvo sa v uplynulom súťažnom ročníku napokon dostalo na konečnú pätnástu priečku v tabuľke Serie A. Nedávno sa novým trénerom Spezie stal bývalý reprezentant Talianska Thiago Motta.