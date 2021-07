Richard Pánik sa v Detroite dlho neohrial: Klub ho vymenil k semifinalistovi tohtoročnej play off

Hokejový klub Detroit Red Wings vymenil slovenského útočníka Richarda Pánika do New Yorku Islanders.

Opačným smerom putoval obranca Nick Leddy. Informáciu priniesol oficiálny web ligy nhl.com.



"Ostrovania" z New Yorku získali okrem Pánika aj výber v druhom kole tohtoročného draftu. Tridsaťročný Leddy má zmluvu do konca budúcej sezóny, v tej uplynulej nazbieral 37 kanadských bodov.



Rozhodnutie prišlo od generálneho manažéra NY Loua Lamoriella, ktorý môže do expanzívneho draftu chrániť určitý počet hráčov. Ostatní môžu odísť zadarmo do Seattlu Kraken, ktorý si bude 22. júla vyberať z každého tímu jedného hráča. Islanders tak za Leddyho aspoň niečo dostali.



Pánik prišiel do Detroitu na konci základnej časti uplynulej sezóny z Washingtonu spolu s českým útočníkom Jakubom Vránom. Sťahuje sa tak po troch mesiacoch. Za "červené krídla" odohral dvanásť zápasov a pripísal si štyri body za jeden gól a tri asistencie. Tridsaťročný slovenský krídelník predtým v NHL pôsobil v Tampe Bay, Toronte, Chicagu a Arizone.