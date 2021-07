Do Tokia mieri najsexi časť výpravy Slovenska: Čo im odkázali malí fanúšikovia?

bratislava - V nominácii sa stretávajú tí najlepší. V piatkovej časti výpravy Slovenska do Tokia sa zhodou náhod stretlo aj to najsexi, čo sa na XXXII. olympiáde predstaví!

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Päť príťažlivých športovkýň - Danka Barteková (36), Gabriela Gajanová (21), Martina Hrašnová (38), Barbora Mokošová (24) a Emma Zapletalová (21) - zatienilo trio mužov: Marcel Lomnický (34), Richard Nagy (28) a Juraj Tužinský (36), ktoré na kolegyne nežiarlilo. Vraj nech si užijú záujem objektívov, v japonskej metropole to bude určite pôstnejšie.



Atleticko-strelecko-plaveckú zostavu čakalo pred nástupom do autobusu milé prekvapenie. S olympijskou vlajkou v rukách tam napochodovali drobci z detského tábora Fit Kids, ktorí prišli cez pauzu medzi dvoma športovými tréningami, ktoré ich v ten deň čakali. Ich najväčším kamarátom bol plavec Richard Nagy, ktorý prezradil, že s tými deťmi strávil pár hodín už aj predtým. „Rozprávali sme sa, aj sme si kreslili,“ prezradil Rišo a deťom predstavil Danku Bartekovú, ktorá drobcov hneď otestovala z toho, čo vedia o našich športovcoch.



Tí letní trochu posmutneli, keď decká na otázku, koho najlepšie poznajú, zborovo skríkli: „Peťu Vlhovú!“ Do Tokia sa tešia všetci, aj

keď ročný odklad nevyhovoval všetkým rovnako. Kým bežkyne Zapletalová a Gajanová tvrdia, že im to pomohlo dozrieť, kladivárka Hrašnová obhajovala opak. „V mojom prípade to však všetko súvisí s vekom...“ dodala s úsmevom a odkazom, žeby sa už súťažilo. Ešte predtým však všetkých čakal 11-hodinový let, na ktorý sa pripravili.



Strelec Juraj Tužinský sa tešil, že celkom vypne a konečne sa dobre vyspí. Danka Barteková prezradila, že si k spánku pomôže tabletkou, Barbora Mokošová a atletické nádeje sa zasa tešili, že si pozrú nejeden dobrý fi lm, na ktorý vo fi niši prípravy doma nebol čas.