Nie však prvoligový. Od novej sezóny bude hrajúcim asistentom trénera B-tímu. Doteraz trénoval pod Dubňom dorastencov.

„Oslovili ma, či by som nepomohol chalanom z rezervy. Prijal som to. S aktívnym futbalom som už skončil, no občas som si ešte zahral za štvrtoligový Makov, aby som sa udržal v kondícii. Stále ma to baví a cítim sa dobre,“ uviedol pre Nový Čas.

Prípravný súboj proti Trebišovu odohral celý s kapitánskou páskou. Aj v pokročilom veku tvrdí, že stále je čo zlepšovať. „Poteší ma, keď sa na nich niečo nalepí. Potom ma už nebudú potrebovať.“Žilinské béčko vlani dlho bojovalo o zotrvanie v druhej lige. V tejto sezóne má vyššie ambície. „Cítim, že únava po zápase je väčšia, ale verím, že to zvládnem. Manželka je rada, že sa môžem ešte realizovať. Ak to však bude len trápenie, sám rýchlo skončím a ostanem už len v pozícii trénera,“ dodal bývalý 34-násobný slovenský reprezentant.