Ivan Schranz nestihol štart prípravy v novom klube: V Slavii dobieha tréningové resty!

Makať musia aj hviezdy! Slovenský futbalový reprezentant Ivan Schranz (27), ktorý prestúpil z Jablonca do pražskej Slavie, je s novým klubom na sústredení v rakúskom Aigene.

Kvôli zranenému lýtkovému svalu, pre ktorý na EURO sedel iba v hľadisku, sa do prípravy zošívaných zapojil o pár dní neskôr. Ale v klube, preferujúcom enormné fyzické nasadenie, mu nič neodpustili a spolu s krajanom Hromadom (25) si museli tréningové dávky poctivo dobehať.



Slovenský útočník ihneď po príchode do Slavie zistil, že je to špičkový európsky klub, v ktorom na každom poste pracujú profesionáli. „Je to top klub, a keď o mňa prejavili záujem, neváhal som ani minútu,“ povedal pre Nový Čas Schranz, ktorý momentálne zarezáva na sústredení v Rakúsku. „Tí ma prijali skvele, poznáme sa z ligy, keď sme proti sebe nastupovali ako súperi. Pochopiteľne, s adaptáciou mi najviac pomáha Jakub Hromada. Ten mi hovorí, ako to tu funguje, na čo si mám zvykať,“ pokračovala posila Slavie.

S trénerom Trpišovským, ktorý stojí za poslednými veľkými úspechmi Pražanov, sa už viackrát rozprával, ale zatiaľ je mužstvo vo fáze kondičnej prípravy, takže na väčšie takticko-herné debaty ešte len príde čas. „Mal som šťastie, že na začiatku prípravy, keď boli tie dávky najväčšie, som bol na šampionáte. Ale po zapojení sa do plnej záťaže sme si to s Jakubom museli dobehať,“ hovorí s úsmevom futbalista, ktorý problémy s kondíciou nikdy nemal. Ba, naopak, v štatistikách českej ligy patril k hráčom, ktorí toho za zápas nabehali najviac. A na takých stavia Slavia svoju hru. „Uvidím, na akom poste ma budú chcieť využívať. Určite však dám do svojich výkonov maximum a budem sa snažiť pomôcť mužstvu, ako budem môcť. Urobím pre to všetko,“ dodal Ivan Schranz.