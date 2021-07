Cyklisti na najslávnejších pretekoch spália 5 000-8 000 kalórií denne: Takto jedia pretekári na Tour!

Keď musíte za deň spáliť viac ako 5 000 kalórií, môžete byť pri výbere jedál mimoriadne kreatívni.

Jazda na Tour de France je skvelým spôsobom, ako spáliť obrovské množstvo energie. Ale čo konkrétne si profi cyklisti dávajú na bicykli aj mimo neho? „Keď spaľujete viac ako 5 000 kalórií denne, veľa z toho, o čo sa snažíte, je len ich nahradiť. Takže inými slovami budete jesť to, čo chcete,“ vysvetlil bývalý profesionálny cyklista Phil Gaimon.



„Chlapi si za tie roky na Tour poriadne obľúbili napríklad mandľové maslo či cereálie neskoro v noci. Taktiež ryžové koláčiky sú veľmi populárne,“ spomenul Gaimon zopár netradičných jedál. Cyklista na Tour de France denne spáli 5 000 - 8 000 kalórií v závislosti od náročnosti etapy. Je to dvoj- až trojnásobok toho, koľko energie minie priemerný cyklista mimo týchto pretekov. Na lepšie pochopenie, pretekár, ktorý váži 70 kg, musí dostať denne do seba ekvivalent 55 banánov, aby získal dostatok energie. Samozrejme, banány sú len malou časťou toho, čo cyklisti jedia na Tour de France.



Bývalý pretekár Peter Velits dokonca vo vysielaní RTVS prezradil jednu perličku: „Pamätám sa, že sa v jeden večer u nás v tíme podával aj burger s hranolčekmi. To bolo také príjemné. Ale to bol predposledný večer pred úplne poslednou etapou. Skôr by si takéto niečo nikto nedovolil.“

Bežný stravovací režim

9.00: Raňajky

Miska ovsených vločiek s orechmi, veľká omeleta, tri sendviče so syrom a šunkou, 100 g cestovín, jogurt, 500 ml ovocného smoothie, pohár jablkového džúsu, káva

10.30: Desiata

Toto občerstvenie zvyčajne zahŕňa kúsok ovocia, pár energetických tyčiniek, veľa vody a, samozrejme, ďalšiu kávu

12.00: Obed počas jazdy

Dva ryžové koláčiky, 6 energetických tyčiniek, 2 izotonické gély, 2 plechovky koly, 6 bidónov elektrolytických nápojov

17.00: Večera po pretekoch

Gumené medvedíky, kurací sendvič, ryžový koláč, 500 ml ovocného a zeleninového smoothie, 2 kávy

20.00: Druhá večera

Veľký hovädzí steak, 150 g cestovín, jogurt, 500 ml zeleninovej šťavy alebo veľký šalát

23.00: Večierka

Jogurt s cereáliami, za hrsť orechov, kúsok ovocia