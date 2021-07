Od roku 1932 to nezopakoval žiadny Slovák: Ján Volko sa v Tokiu pokúsi prekonať samého seba

Vôbec prvým Slovákom v ére samostatnosti, ktorý na olympiáde pobeží stovku aj dvojstovku bude Ján Volko!

„Zranenie už je v poriadku a verím, že aj výkonnosť bude v Tokiu. Staráme sa o to celkom dobre,“ povedal Volko pre RTVS. „Ak by sme dokázali vrátiť jeho výkonnosť na úroveň spred zranenia, bolo by to výborné. Všetko k tomu smerujeme,“ doplnila jeho trénerka Naďa Bendová.



Volko nechce nechať nič na náhode a už vopred sa pripravuje na časový posun či dusné a teplé podmienky. V aklimatizovaní mu pomáha hypoxická komora. „Je upravená na to, aby tam bola vysoká vlhkosť. A veľké teplo. Aby sme vedeli fungovať v Tokiu. Budem spokojný, ak budem bežať viac ako dva behy - to znamená na dvojstovke semifinále,"

uzavrel slovenský šprintér.

Naposledy sa to podarilo ešte v roku 1932 Andrejovi Engelovi v Los Angeles. Odvtedy sa po zopakovaní tohto kúsku akoby zľahla zem. Ján Volko viac preferuje dvojstovku, čo dokázal aj na mítingu Pravda Televízia Slovnaft v Šamoríne, kde ju zabehol za 20,62 sekundy.Pred štartom olympiáda sa však Volko vrátil do starej dobrej formy.