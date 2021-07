Novak Djokovič už balí kufre na olympiádu: Okrem tenisu chce svoj čas venovať aj japonskému chlapčekovi!

Šanca na srbský "Zlatý Grand Slam" stále žije. Novak Djokovič sa rozhodol vycestovať na olympijské hry do Tokia, hoci predtým svoju účasť na najväčšom športovom sviatku spochybnil pre absenciu fanúšikov v hľadiskách štadiónov.

Zverenec slovenského trénera Mariána Vajdu a Chorváta Gorana Ivaniševiča sa definitívne rozhodol štyri dni po tom, čo ho po šiesty raz dekorovali ako víťaza Wimbledonu a po dvadsiaty raz ako šampióna grandslamového turnaja.

"Balím sa do Tokia a som na to nesmierne hrdý, že zabojujem za našu krajinu o jagavé kovy v olympijskej aréne. Reprezentovať Srbsko bola pre mňa vždy špeciálna motivácia a radosť. Urobím všetko preto, aby som okolo seba videl šťastných ľudí. A ešte niečo, nemôže predsa sklamať svojho malého kamaráta Kodžira. Už aj rezervujem letenku do Tokia," napísal Novak Djokovič na sociálnej sieti.

Oznámenie o svojej účasti na OH 2020 34-ročný Srb doplnil na twitteri milým videom, v ktorom zaželal šťastné narodeniny šesťročnému japonskému chlapcovi Kodžirovi Owakimu. Pozná ho už z minulosti ako začínajúceho tenistu a dokonca mu aj pomáhal na diaľku vylepšiť bekhend. To všetko prostredníctvom chlapcovho konta na instagrame, ktoré zriadil jeho otec Kosuke. "Želám ti všetko najlepšie a veľa šťastia aj v tenise. Sledujem tvoj progres a dúfam, že sa vidíme na olympijských hrách v Tokiu," zaželal Djokovič japonskému chlapcovi.

Zatiaľ čo mužská svetová jednotka potvrdila účasť na olympijskom turnaji, viaceré ďalšie hviezdy svetového tenisu budú v Tokiu chýbať. Týka sa to Švajčiara Rogera Federera, Španiela Rafaela Nadala, Rakúšana Dominica Thiema aj Austrálčana Nicka Kyrgiosa. Ak by šampión z tohtoročného Melbourne, Paríža aj Londýna Djokovič uspel na OH a neskôr aj na US Open v New Yorku, skompletizoval by tzv. Golden Slam, čiže víťazstvá na všetkých štyroch grandslamových podujatiach plus olympijských hrách v rovnakom roku. Tento nevšedný počin sa v modernej ére tenisu podaril iba Nemke Steffi Grafovej v roku 1988. U mužov môže byť prvým takýmto hráčom práve Djokovič.