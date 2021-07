Danka Barteková pred odletom na olympiádu: V lietadle si dám k dobrému filmu tabletku na spanie

V piatok odletela na hry XXXII. olympiády v Tokiu ďalšia skupina slovenských športovcov.

Barbora Mokošová, Emma Zapletalová, Marcel Lomnický, Martina Hrašnová, Gabriela Gajanová, Richard Nagy, Juraj Tužinský a Danka Barteková sa do Japonska vydali s rôznymi ambíciami, Bartekovú však v krajine vychádzajúceho slnka čakajú aj iné ako športové povinnosti.



Slovenská reprezentatka v športovej streľbe bude opäť kandidovať do komisie športovcov Medzinárodného olympijského výboru (MOV), do batožiny si preto pribalila aj šaty. "Čaká ma tam aj kampaň. Potom keď skončia voľby, zmením akreditáciu na člena MOV a presuniem sa do hotela, kde absolvujem posledné zasadnutie v mojom volebnom období. Budem sa stretávať s členmi MOV, bude tam aj stretnutie komisie športovcov. Mám so sebou šaty, ktoré sme mali na olympijskom sľube u pani prezidentky, veľmi sa mi páčia. Určite ich využijem," uviedla Barteková pred odletom.



Tridsaťpäťročná brokárka má za sebou dlhú prípravu, ktorá sa podľa jej vlastných slov začala ihneď po skončení predchádzajúcich OH v Riu de Janeiro. Aj preto sa tešila na dlhý 11-hodinový let: "Ja sa na lietadlo nesmierne teším, bude to mojich prvých 11 hodín, okrem spánku doma, kedy si vyložím nohy. Verím, že si zapnem nejaký dobrý film, ktorý teraz beží v kinách a potom si k tomu dám tabletku na spanie. Dúfam, že budem spať až do Tokia."



Na spánok v lietalde sa tešil aj strelec Juraj Tužinský, ktorého čaká v Tokiu už tretia olympiáda. Na rozdiel od jeho reprezentačného kolegu Patrika Jányho sa však na časový posun doma na Slovensku nepripravoval. "Mám za sebou ťažkú prípravu, tak verím, že vypnem a budem celých 11 hodín spať. Časový posun som doma neriešil, mám dosť času na aklimatizáciu. Strieľame až poobede, takže to snáď nebude také hrozné."