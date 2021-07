Žilina napriek prehre 1:2 v Gori postúpila: V 2. predkole narazí na Apollon Limassol

Futbalisti MŠK Žilina si zahrajú v 2. predkole Európskej konferenčnej ligy.

Vo štvrtkovom odvetnom stretnutí 1. predkola prehrali na ihrisku FC Dila Gori 1:2, pred týždňom však gruzínskeho súpera deklasovali doma 5:1. Zverenci Pavla Staňa nastúpia najskôr na ihrisku cyperského Apollonu Limassol (22. júla). V odvete 2. predkola, ktorá je na programe 29. júla, budú mať ...

Zverenci Pavla Staňa nastúpia najskôr na ihrisku cyperského Apollonu Limassol (22. júla). V odvete 2. predkola, ktorá je na programe 29. júla, budú mať výhodu domáceho prostredia. Meno prípadného súpera v 3. predkole sa dozvedia na pondelkovom žrebe.

2. zápas 1. predkola EKL:

FC Dila Gori - MŠK Žilina 2:1 (0:1)

Góly: 58. Camara, 70. Wanderson - 45.+5 Bičachčjan (z 11 m). Rozhodovali: Milanovič - Djorovič, Grujič (všetci Srb.), ŽK: Maisašvili, Kapanadze, Bidzinašvili, Santos, Čiteišvili, Mosiašvili - Fazlagič, Sluka, Minárik, Gono

/prvý zápas 1:5, do 2. predkola postúpil MŠK Žilina/

FC Dila Gori: Gugešašvili – Čiteišvili, Etou, Maisašvili, Wanderson – Mosiašvili, Santos – Gudušauri (56. Bugridze), Bidzinašvili, Camara (82. Madinga) - Kapanadze (56. Zubak)

MŠK Žilina: Petráš – Anang, Minárik, Kiwior, Sluka – Myslovič (46. Bernát), Fazlagič (46. Gono), Bičachčjan (71. Slebodník) – Kaprálik (80. Kopas), Jibril (65. Rusnák), Ďuriš

Žilinčania vstupovali do odvety s luxusným štvorgólovým náskokom, napriek tomu nechceli na ihrisku súpera nič podceniť. Zvolili defenzívnu taktiku a boli to domáci, ktorí sa od úvodných minút viac tlačili dopredu. V prvom polčase si vďaka aktivite vypracovali niekoľko sľubných šancí. Nebezpečnú strelu Bidzinašviliho spoza šestnástky zlikvidoval Petráš, žilinský brankár predviedol svoje umenie aj pri zakončení Santosa. Hostia ustáli aj situáciu z 30. minúty, keď Camara v dobrej pozícii netrafil loptu ideálne. V nadstavenom čase Maisašvili fauloval vo vlastnej šestnástke Ďuriša a Bičachčjan premenenou jedenástkou poslal fortunaligistu do vedenia.

Brankár Gori bol na začiatku druhého polčasu dvakrát v permanencii. Najskôr zneškodnil strelu Bičachčjana a potom aj pokus Sluku z druhej vlny. Napriek prakticky bezvýchodiskovej postupovej situácii sa Gruzínci nevzdali a dokázali otočiť skóre. Do veľkej miery im k tomu pomohol pasívny prístup súpera, ktorý sa stiahol do obrannej ulity. V 58. minúte si Camara v pokutovom území šikovne spracoval loptu a prekonal Petráša. V 70. minúte sa domáci ujali vedenia, keď na Wandersonov tečovaný pokus nemal žilinský brankár šancu zareagovať. Na zdramatizovanie postupového boja sa už hráči Dily Gori nezmohli, pre Žilinčanov je však výkon z Gruzínska varovanie pred konfrontáciou s kvalitnejším súperom.