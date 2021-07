Raz toľko ako v Riu: Na olympiádu cestuje najpočetnejšie zastúpenie LGBTQ športovcov

Nadchádzajúca olympiáda v Tokiu bude špeciálna hneď v niekoľkých ohľadoch. Okrem toho, že sa bude konať bez účasti divákov, zúčastní sa jej najviac LGBTQ športovcov v histórii.

Na poslednej olympiáde v brazílskom Riu súťažilo 56 športovcov patriacich do komunity rôznych sexuálnych a genderových identít. V Londýne ich bolo dokonca iba niečo cez 20. Japonské olympijské hry sa do histórie zapíšu v tomto netypickom ohľade s počtom LGBTQ účastníkov na úrovni 120.

Medzi najznámejších by mala patriť najmä členky ženského osadenstva. Do dejiska dorazí transgenderová vzpieračka Laurel Hubbardová. Chýbať nebude ani kontroverzná BMX pretekárka Chelsea Wolfeová. Podľa druhej menovanej by tento rekordný počet mohol inšpirovať ďalších členov LGBTQ komunity, minimálne v tom, aby sa nebáli diskriminácie.

Američanka, ktorá si odbije svoj olympijský debut sa navyše prednedávnom na sociálnych sieťach prezentovala poriadne pikantným výrokom. „Mojím cieľom je vyhrať olympiádu, aby som na stupňoch víťazov mohla spáliť americkú vlajku. Nechápem, ako sa môžu počas prebiehajúcej pandémie sústrediť na toto,“ reagovala na článok týkajúci nie príliš priaznivých výrokov prezidenta Trumpa na adresu LGBTQ komunity.