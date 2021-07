Slovinský supercyklista má skromnosti na rozdávanie: Nie je to Pogačarova éra!

Do konca prestížneho podujatia sú na programe už len rovinatá etapa, časovka a záverečný dojazd do Paríža.

Pogačar vedie pred Dánom a Kolumbijčanom takmer o šesť minút. "Je dôležité, aby vás bavilo to, čo robíte. V piatok si chcem užiť každú minútu rovinatej etapy. Obávam sa však trocha sobotnej časovky, na 30 kilometroch môžete stratiť šesť minút lusknutím prsta. Nie je to Pogačarova éra, ale rozhodne prišla nová generácia cyklistov," citovala 22-ročného Pogačara agentúra AFP.



Výsledky 18. etapy (Pau - Luz Ardiden, 129,7 km):

1. Tadej Pogačar (Slov./UAE-Team Emirates) 3:33:45 h, 2. Jonas Vingegaard (Dán./Jumbo-Visma), 3. Richard Carapaz (Kol./Ineos Grenadiers) obaja +2 s, 4. Enric Mas (Šp./Movistar) +13, 5. Daniel Martin (Ír./Israel Start-up Nation) +24, 6. Sepp Kuss (USA/Jumbo-Visma) +30, 7. Sergio Higuita (Kol./EF Education-Nippo) +33, 8. Ben O´Connor (Aus./AG2R Citroen), 9. Wilco Kelderman (Hol./Bora-Hansgrohe) obaja +34, 10. Alejandro Valverde (Šp./Movistar) +40



Priebežné poradie (žltý dres): 1. Pogačar 75:00:02 h, 2. Vingegaard +5:45 min, 3. Carapaz +5:51, 4. O´Connor +8:18, 5. Kelderman +8:50, 6. Mas +10:11, 7. Alexej Lucenko (Kaz./Astana-Premier Tech) +11:22, 8. Guillaume Martin (Fr./Cofidis, Solutions Crédits) +12:46, 9. Pello Bilbao (Šp./Bahrain-Victorious) +13:48, 10. Rigoberto Uran (Kol./EF Education-Nippo) +16:25



Bodovacia súťaž (zelený dres): 1. Mark Cavendish (V. Brit./Deceuninck-QuickStep) 298 bodov, 2. Michael Matthews (Aus./Bikeexchange) 260, 3. Sonny Colbrelli (Tal./Bahrain-Victorious) 208, 4. Jasper Philipsen (Belg./Alpecin-Fenix) 184, 5. Julian Alaphilippe (Fr./Deceuninck-QuickStep) 155



Vrchárska súťaž (bodkovaný dres): 1. Pogačar 107 bodov, 2. Wouter Poels (Hol./Bahrain-Victorious) 88, 3. Vingegaard 82, 4. Michael Woods (Kan./Israel Start-Up Nation) 72, 5. Wout van Aert (Belg./Jumbo-Visma) 68



Súťaž jazdcov do 25 rokov (biely dres): 1. Pogačar 75:00:02 h, 2. Vingegaard +5:45, 3. David Gaudu (Fr./Groupama-FDJ) +18:42, 4. Aurelien Paret Peintre (Fr./AG2R Citroen) +37:21, 5. Higuita +1:03:01 h