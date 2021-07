Willianova letná objemovka? V prípravnom zápase sa takmer nezmestil do dresu!

Následne sa hráči rozprchli na dovolenky a reprezentačné zrazy. Hoci Willian absolvoval stretnutia v brazílskom drese, po návrate do klubu to skôr vyzerá, že jediné, čo za dva mesiace spravil bolo leňošenie na pláži s kopou dobrého jedla.



Willian odohral v prvom prípravnom zápase 46. minút, následne ho striedal Smith Rowe. Arsenal napokon podľahol škótskemu Hibernian 2:1. O jediný gól sa postaral práve Willianov náhradník Smith.



Na zápase nebolo vskutku nič zvláštne, až kým si televízne kamery nevšimli Williana v detailnejšom zábere. Pri pohľade naňho sa natíska otázka, či bol proces obliekania dresu bezproblémový. Wilian však nie je prvým hráčom, ktorý sa z dovolenky vrátil s trochu väčším bruchom, než keď klub opúšťal. Známy je aj Eden Hazard či Gonzalo Higuaín.

