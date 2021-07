Víťazom štvrtkovej 18. etapy cyklistických pretekov Tour de France sa stal Tadej Pogačar z UAE-Team Emirates.

Na ďalších priečkach prišli do cieľa Dán Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) a Kolumbijčan Richard Carapaz (INEOS Grenadiers). Krátky, no náročný štvrtkový úsek s dvoma poslednými prekážkami najvyššej kategórie meral 130 km a viedol z Pau do Luz Ardiden.