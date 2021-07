Keď bič plieska na konci: Britská polícia chytila prvých rasistických útočníkov z finále ME

Anglická polícia už zatkla štyroch ľudí, ktorí rasovo urážali členov anglickej futbalovej reprezentácie Marcusa Rashforda, Bukaya Saku a Jadona Sancha.

Oznámila to vo štvrtok Britská policajná futbalová jednotka (UKFPU). Jednotka sa špecializuje na boj proti kriminalite, násiliu a narušeniu futbalových udalostí a spolupracuje s ministerstvom vnútra. Je pravdepodobné, že v najbližších dňoch sa počet zatknutých za rasizmus ešte výrazne zvýši. Informoval o tom portál ORF.

Špeciálny tím vyšetrovateľov v súčasnosti pracuje na veľkom počte podnetov, ktoré sa objavili na internete po prehre Angličanov s Talianmi vo finále ME v penaltovom rozstrele. A práve trojica mladých hráčov tmavej pleti Rashford, Saka a Sancho nezvládla svoje pokusy v dramatickej penaltovej lotérii a tým posunula Talianov k druhému titulu majstrov Európy.

Britský premiér Boris Johnson už v pondelok prisľúbil, že sa stretne so spoločnosťami, ktoré prevádzkujú sociálne siete. Do britskej legislatívy by chceli zakomponovať tvorbu nového zákona proti ich zneužívaniu na propagáciu rasizmu. Johnson chce zároveň presadiť adresné potrestanie vinníkov tým, že budú mať doživotný zákaz vstupu na anglické futbalové štadióny. "Ak bude niekto uznaný vinným zo šírenia rasizmu na internete, nebude môcť naživo sledovať zápasy. A bude to platiť bez výnimky," vyhlásil Boris Johnson.

Aj tréner Anglicka Gareth Southgate označil rasizmus na sociálnych sieťach na adresu reprezentantov Anglicka za neodpustiteľný. "Budujeme spolupatričnosť v spoločnosti a táto anglická reprezentácia je majákom tohto procesu. Spájame ľudí na základe dobrých výsledkov národného tímu a naši hráči si takéto odsúdeniahodné prejavy rasizmu nezaslúžia. Vôbec nikto si ich nezaslúži," podotkol Southgate.