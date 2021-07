Šéflekár slovenskej výpravy Roman Fano ide už na siedmu olympiádu: Z čoho má v Tokiu najväčšie obavy?

Aj pre neho bude tokijská olympiáda iná! Napriek tomu, že má z predošlých olympijských účastí mnoho skúseností, musel sa šéflekár vpýravy slovenských športovcov MUDr. Roman Fano tentoraz učiť mnohému novému.

Skúsený odborník, ktorého športová verejnosť registruje predovšetkým z jeho pôsobenia v slovenskom tenise, kde je od roku 1996 lekárom daviscupovej i fedcupovej reprezentácie,Aké novinky v príprave zažil a z čoho má obavy?

- V niečom nie. Začína sa to tým, že sme si vyžiadali zdravotné záznamy od všetkých členov našej výpravy. Nielen športovcov, ale aj ďalších členov sprievodu, aby sa zistilo, kto užíva aké lieky, či netreba tieto lieky zobrať so sebou, aby sme mu mohli pomôcť. Potom sme pripravovali základné zabezpečenie, ktoré je už na ceste do Tokia. Bolo toho niekoľko desiatok kilogramov. Zvyšok je súčasťou mojej batožiny, ktorú nepustím z ruky. V niečom však bola úplne iná. Ale to, čo nás vlastne čaká, sme sa dozvedali postupne a pomaly. Výsledkom je také množstvo nariadení, že si to obyčajný smrteľník ani nevie predstaviť.

Prezradíte, čo všetko obsahuje tá časť lekárskej výbavy, ktorú nedáte z ruky?

- Jednoducho povedané 108 rôznych liekov a pomôcok, ktoré by som mohol v dejisku olympiády potrebovať. Našou výhodou však je, že v každom dejisku máme k dispozícii olympijské polikliniky, kde je naozaj všetko. Tam dostaneme na základe žiadosti nielen lieky, ale aj potrebné vyšetrenia, či už magnetickou rezonanciou, CT alebo krvné vyšetrenia, o ktoré požiadame na predpísaných tlačivách.

Čo máta najviac?

- To, že stále nevieme odhadnúť, ako sa to všetko môže vyvrbiť. Počúvame, že situácia v Japonsku sa zhoršuje, že mešká očkovanie. No mňa najviac máta to, že miestni zdravotníci vyhlásili, že budú pomáhať svojim ľuďom, a nie športovcom, ktorí prídu na olympiádu z rôznych kútov sveta.

Dá sa stručne zhrnúť, čo všetko museli či musia naši športovci pred odchodom do Tokia absolvovať?

- Pandemická doba priniesla toho fakt veľa. Napríklad aj nového člena výpravy, a to covid manažéra, ktorým sa stala dr. Daniela Doležalová. Ona dohliada na to, aby všetci pred cestou absolvovali dva PCR testy, ktorých výsledky treba zaniesť do špeciálnych aplikácií a až potom, keď ich tie odobria, môžete začať baliť. Po prílete čaká každého hneď ďalšie testovanie a jeho výsledok vás nasmeruje buď do dediny, alebo do miesta karantény, alebo do nemocnice. No a všetci sú pripravení na kažodenné testovanie. Pred cestou na tréningy, pred cestou na súťaž.

Čoho sa v Tokiu obávate najviac?

- Všetkých tých opatrení... Že to bude také vyčerpávajúce a obmedzujúce, že to poznačí športové výkony športovcov. Všetkých, nielen našich. Pre všetkých je obmedzujúce už len to, že nezažijú žiadnu aklimatizáciu, hoci tam je deväťhodinový posun... Že celá ich účasť bude trvať maximálne osem dní... Že to bude naozaj čudná olympiáda, ktorá sa koná len preto, aby sa konala.

olympiády dr. fana:

Letné

Sydney 2000

Atény 2004

Peking 2008

Londýn 2012

Rio de Janeiro 2016

Tokio 2020 - šéflekár výpravy

Zimné

Pjongčang 2018 - šéflekár výpravy

olympiády

dr. fana

2000

2016

2018

2020