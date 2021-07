Zbabelý útok na Sagana: Stojí za nenávistnými komentármi jeho kolega?

Tak toto si naozaj nezaslúžil! Slovenský cyklista Peter Sagan (31) patrí stále medzi najžiarivejšie hviezdy svetového pelotónu. Nájdu sa však aj takí, ktorí trojnásobného majstra sveta radi nemajú. Na internete sa totiž objavil poriadne zbabelý útok na Tourminátora!

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Portál cyclingtips.com prináša čitateľom pravidelne rôzne zaujímavosti zo zákulisia svetovej cyklistiky. Okrem toho môžete na tejto stránke nájsť rôzne blogy a postrehy aj od anonymných autorov.

V jednom z takýchto materiálov sa objavili veľmi nenávistné komentáre, týkajúce sa Petra Sagana. „Sagan je totálna riť (a to som ešte veľmi milý). Viem, že nie som jediný, kto si to o ňom myslí. U fanúšikov je síce obľúbený a v cyklistike patrí kvôli svojej extravagantnej povahe k hviezdam, no pre pelotón pretekárov predstavuje totálnu nočnú moru. Je to typ jazdca, ktorý je mimoriadne nebezpečný. Všetci od neho radšej dávajú ruky preč,“ vyjadril sa anonymný autor.

Na internete sa však objavili už špekulácie, že by mohlo ísť o profesionálneho pretekára Daryla Impeyho (36) z tímu Israel Start-Up Nation. „Áno, Sagan je na bicykli mimoriadne talentovaný, no zároveň má v hlave totálne prázdno. Navyše je aj mimoriadne sebecký a má problémy s koncentráciou. Táto kombinácia spôsobila extrémne množstvo kolízií,“ dodal „utajený profesionál“, ako sa na stránke prezentuje.

„Najhoršie je, že mu nemôžete ani nič povedať a ani s tým nič urobiť. Médiá a UCI všetko zametú pod koberec. Pozrite sa na Giro, kde Sagan dostal pokutu za zastrašovanie súpera. Keď chce, dokáže poriadne šikanovať. Keby každý pretekal štýlom ako on, nikto by preteky nikdy nedokončil,“ uzavrel tajomný autor.