Aspoň nejaká útecha. Hoci český futbalový reprezentant Patrik Schick (25) strelil na nedávno skončenom európskom šampionáte päť gólov, rovnako ako Ronaldo (36) , Zlatú kopačku získal vďaka jednej asistencii hviezdny Portugalčan.

Českej futbalovej verejnosti a odborníkom sa takéto rozhodnutie UEFA nepozdáva, pričom tvrdia že Ronaldovi udelili cenu iba kvôli tomu, aby sa nesťažoval v médiách, že sa o ňu musí deliť. Český útočník sa však predsa len môže tešiť, keď jeho gól z takmer polovice ihriska do siete Škótska bol vyhlásený za najkrajší gól šampionátu.



Útočník Leverkusenu zvíťazil vďaka pohotovej strele z úvodného zápasu českej reprezentácie proti Škótsku , keď na začiatku druhého polčasu vystrelil zo vzdialenosti 49,7 metra a dal gól z najväčšej vzdialenosti v histórii EURO. V ankete UEFA za jeho gól hlasovalo na webe takmer 800 tisíc fanúšikov. Schick týmto parádnym kúskom nielenže naštartoval cestu českej eprezentácie na európskom šampionáte, ale aj vlastné úspešné účinkovanie na EURO.



"Bola tam odrazená lopta a už v behu som sledoval, kde brankár stojí. Bol dosť ďaleko. Periférne som sa pozrel a "práskol" som to tam," popísal svoj gól Schick. Na ďalších miestach za nim v hitparáde gólov skončil presný zásah Francúza Paula Pogbu z osemfinálového zápasu so Švajčiarskom, či Modričov postupový gól zo zápasu Chorvátov v základnej skupine proti Škótom.