Vizitka slovenského futbalu? Erik Jendrišek spomína na hororové pôsobenie v Nitre: Spoluhráč nemal na benzín!

Nesplnené sľuby, platobná neschopnosť aj nadávky najhrubšieho zrna na rozlúčku.

Aj takto komentoval dianie počas niekoľkých mesiacov svojho pôsobenia vo futbalovom klube FC Nitra bývalý slovenský reprezentant. Erik Jendrišek to označil za najhoršiu skúsenosť vo svojej profesionálnej kariére.

"Osobne som sa prišiel dohodnúť na ukončení spolupráce, nech sa aspoň v rámci normy rozlúčime ako ľudia. Namiesto toho som od generálneho manažéra Martina Peška schytal spŕšku nadávok najhrubšieho zrna a vyhodili ma zo štadióna. Preskákal som už všeličo, no z tohto som bol v šoku pár dní," uviedol Erik Jendrišek v rozhovore na webe sport.aktuality.sk.

Svoju zmluvu pod Zoborom ukončil predčasne rok pred uplynutím platnosti, keďže mu klub na základe predžalobnej výzvy neuhradil tri chýbajúce výplaty ani v lehote desiatich dní. Medzitým si 37-násobný reprezentant SR našiel nového zamestnávateľa v tíme AS Trenčín. Podľa jeho slov sa situácie v nitrianskom klube rapídne zhoršila v marci po odchode nemeckých spoločníkov, keď sa začali každodenné problémy a hráčom úplne prestali chodiť výplaty.

"Ostatní chalani dostali na jar peniaze len za január, mne Nemci na základe ústnej dohody pred podpisom zmluvy vyplatili aj február. Súčasné vedenie sa vyhováralo, že Nemci mali podpísané splnomocnenie do konca marca a za prvé tri mesiace nám mali zaplatiť oni. Peniaze sme však nevideli ani za nasledujúce mesiace po ich odchode. Už to riešia v mojom prípade právnici. Pôjde to na komoru SFZ, možno na súd. Úprimne ani neviem, aký je postup. Som v týchto veciach nový, nič podobné som predtým nezažil. Navrhol som vedeniu snáď desať spôsobov, ako sa rozísť normálne. Bohužiaľ...," otvorene priznal Jendrišek.

Tridsaťštyriročný útočník so skúsenosťami z nemeckého, gréckeho aj poľského futbalu pridal aj niekoľko šokujúcich postrehov z diania v klube počas jarnej časti uplynulého súťažného ročníka. "Je smutné, keď hráčovi Fortuna ligy povie mama, nech sa už postaví na vlastné nohy a nájde si robotu. Potom sa nečudujme, že nám okolité krajiny unikajú míľovými krokmi. Mnohí chalani mali šťastie, že sa o nich ešte starajú rodičia a nemusia si platiť bývanie alebo živiť rodinu. Zažil som, že spoluhráč nemal na benzín, tak prišiel na tréning peši z Klokočiny, mestskej časti vzdialenej takmer hodinu chôdze od štadióna. Každý deň mi zvonil telefón od našich hráčov zo zahraničia, že ich vyhadzujú z prenájmov a čo majú teraz robiť. Dennodenne sme v kabíne riešili veci, ktoré nemajú nič spoločné s futbalom a ktoré by ste nemali riešiť v žiadnom zamestnaní. Samozrejme, že problémy sa preniesli aj na ihrisko," spomenul si niekdajší najlepší strelec aj majster Slovenska s Ružomberkom.

Nitrania po bizarných momentoch počas jarnej časti Fortuna ligy nielen že vypadli z najvyššej súťaže, ale nedostali ani licenciu do II. ligy. Jendrišek vidí budúcnosť v tejto tradičnej futbalovej bašte v čiernych farbách. "Kroky súčasného vedenia určite nie sú v prospech záchrany klubu. Pochybujem, že s takouto nálepkou ešte nájdu nejakého investora. So sponzormi bude tiež ťažko, keďže problém bol už vo Fortuna lige. Ak klub do roka nepostúpi do II. ligy, príde o štatút akadémie a to bude ďalší klinec. Bodaj by sa Nitra znovu postavila na nohy, ale skôr sa obávam čierneho scenára ako v prípade Tatrana Prešov," zakončil Jendrišek na webe sport.sk.