Nepríjemná správa pred odvetou s Mostou: Jeden z kľúčových hráčov Trnavy na operáciu!

Na futbalistov trnavského Spartaka čaká pred štvrtkovou odvetou 1. predkola Európskej konferečnej ligy úloha streliť o dva góly viac ako ich súper z Malty. V úvodnom dueli prehrali na ihrisku Mosty 2:3, ak chcú postúpiť v riadnom hracom čase, matematika je jednoduchá.

Tréner červeno-čiernych Michal Gašparík mladší musí riešiť výpadok zo zostavy. Pre problémy s kolenom vypadol pravý bek Kristián Koštrna. "Zajtra podstúpi operačný zákrok. Mal dlhodobejší problém, po zápase na Malte to prišlo do štádia, že musí podstúpiť operačný zákrok. Zrejme bude mimo hry dva až tri mesiace. Je to veľký zásah aj smerom k lige, keďže ide o jedného z našich kľúčových hráčov a dôležitú postavu defenzívy. Veľmi nás to mrzí," povedal na tlačovej konferencii Gašparík. Ide o pomerne čerstvú informáciu, kouč andelov preto ešte nevedel zodpovedať otázku, či na Koštrnov post bude klub zháňať pre blížiacu sa sezónu nového hráča. "Po zápase si máme k tomu sadnúť aj s funkcionármi klubu a ujasniť si niektoré veci. Teraz máme na post pravého obrancu iba Mateja Čurmu."



Gašparík ďalej potvrdil, že oproti základnej zostave, ktorá vybehla na úvodný zápas na Malte, nastanú v trnavskej jedenástke tri zmeny. Okrem spomínaného Koštrnu, namiesto ktorého pôjde na ihrisko Čurma, nastúpi od úvodu v stopérskej dvojici Sebastián Kóša, pravdepodobne namiesto Izuchukwu Anthonyho. Pred Jakubom Gričom dostane prednosť v stredovej formácii tentoraz Roman Procházka. "V stopérskej dvojici chceme vyskúšať konštruktívnejšiu dvojicu, pretože predpokladáme, že pôjdeme do plných a chceme mať zozadu kvalitnú rozohrávku. Keď hráte takýto dôležitý zápas, ako tréner sa spoliehate na najskúsenejších a kvalitných hráčov. Preto na trávnik ide Roman Procházka, pretože má najviac skúseností z takýchto duelov. Veríme, že nám pomôže," netajil svoje zámery Gašparík.



Po prehre na Malte smerovala na trnavské mužstvo kritika za výkon zo strany fanúšikov aj médií. "Videli sme videá z prvého zápasu, dobre sme si duel zanalyzovali. Vieme, že prvý zápas nám vôbec nevyšiel, priznávame si to. Nedopustíme, aby aj domáca odveta dopadla rovnako," poznamenal stredopoliar Roman Procházka. "Prvý zápas bola Mosta pre nás trochu neznámou. Teraz máme súpera dokonale zanalyzovaného a dobre sme sa pripravili. Musíme byť stopercentne koncentrovaní, aby sa nám nestalo to, čo na Malte. Samozrejme, musíme byť aj trpezliví, pretože gól nemusí prísť hneď, ale verím, že keď ho strelíme, celý dvojzápas zlomíme," dodal Gašparík.



Duel Spartak Trnava - FC Mosta sa začína vo štvrtok 15. júla o 20.45 h. Do hľadiska sa dostane pre pandemické opatrenia iba tisíc divákov. Ostatní si môžu súboj pozrieť v priamom prenose RTVS na Dvojke.