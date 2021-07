Skvelá správa: Slovenské hádzanárky do 19 rokov si vybojovali postup na MS

Slovenské hádzanárky do 19 rokov zdolali v stredu na ME tejto vekovej kategórie v Celje v skupine o 9.-16. miesto Slovinky 31:23 (17:15).

V priamom súboji s domácou reprezentáciou si tak zaistili postup na majstrovstvá sveta, keďže obsadia prinajhoršom 12. priečku.



ME hráčok do 19 rokov - o 9.-16. miesto:

III. skupina

SLOVENSKO - Slovinsko 31:23 (17:15)

Zostava a góly SR: Voržáčková, Kakaščíková - Györiová 4, Dulinová 2, Pálová 3, Sedláčková, Pénzesová 5, Polievková, Timková, Lanczová 8, Zsákovics 4, Paulínyová, Bírová, Ščípová, Vargová 2, Dvorščáková 3, pok. hody: 6/5 – 5/3, vylúčené: 7:6, rozhodovali: Lidacká a Lesiaková (obe Poľ.)



hlas

(zdroj: slovakhandball.sk):"Konečne prišlo víťazstvo, ktoré sme potrebovali ako soľ. Predtým sme absolvovali tri stretnutia s náročnými súpermi a nepodarilo sa nám ich zlomiť. Výhra prišla v pravú chvíľu a ešte proti domácemu tímu, čo nás posúva na MS. Sme nesmierne šťastní, že sa nám podarilo to, za čím si družstvo išlo. Triumf nad Slovinkami sa nerodil jednoducho. V prvom polčase tam bolo veľa nervozity a emócií. Veľmi sme chceli a vedeli sme, že na to máme. Až v závere úvodného dejstva sme sa dostali do dvojgólového náskoku. Potom sme sa upokojili a súpera jasne prevýšili. Ďalšie duely si chceme užiť, nemáme v nich čo stratiť."1. Švajčiarsko 3 3 0 0 75:49 6 - postup do skupiny o 9.-12. miesto2. Slovensko 3 2 0 1 68:52 4 - postup do skupiny o 9.-12. miesto3. Slovinsko 3 1 0 2 55:67 24. Portugalsko 3 0 0 3 0:30 0(Poznámka: Portugalsko sa z ME odhlásilo a všetky tri duely prehralo kontumačne 0:10)