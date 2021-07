Škandál! Unikli nahrávky rozhovorov šéfa Realu: Ronalda nazval imbecilom a to nie je zďaleka všetko

Poriadny škandál! Na verejnosť sa dostali nahrávky rozhovorov šéfa Realu Madrid Florentina Pereza, ktorý urážkami rozhodne nešetril. Na paškál si zobral hviezdneho Cristiana Ronalda či trénera Josého Mourinha.

Florentino Perez len nedávno vyrukoval s projektom európskej Superligy, ktorý padol na kolená. A už má na čele ďalšie vrásky!

Dôvodom sú uniknuté zvukové nahrávky jeho rozhovorov. Prináša ich El Confidencial a postupne odhaľuje, čo v nich zaznelo.

Niektorým bývalým hviezdam "bieleho baletu" sa to rozhodne páčiť nebude.

V roku 2006 Perez v jednom z telefonických rozhovorov nazval klubové legendy brankára Ikera Casillasa a útočníka Raúla Gonzáleza "najväčšími podvodníkmi v histórii klubu".

„Casillas nie je brankárom Realu Madrid. Nikdy nebol. Toto bol pre nás veľký neúspech. Jeho fanúšikovia ho veľmi chránia... No Casillas je jedným z najväčších podvodov a druhým je Raúl. Dvaja z najväčších podvodníkov v histórii Realu Madrid: prvý je Raúl a druhý Casillas. Títo hráči sú veľmi sebeckí, nemožno s nimi vôbec rátať a ten, kto to urobí, sa sklame. Mám o týchto hráčoch hrozný názor," hovoril Perez na zverejnenej nahrávke.

Samotný šéf Realu Madrid hneď po tom, ako sa objavil prvý zverejnený diel, reagoval na kauzu prostredníctvom vyhlásenia na oficiálnom klubovom webe.

„Myslím si, že šírenie správ, ktoré obsahujú mne pripisované frázy, si vyžaduje objasnenie.

Nahrané frázy boli spomenuté v rozhovoroch, ktoré tajne zaznamenal José Antonio Abellan, ktorý sa ich už dlhé roky neúspešne snaží predať.

Prekvapuje ma, že ich niekto kúpil po tak dlhom čase. Toto sú frázy z rozhovorov vyňaté zo širokého kontextu, v ktorom boli vyslovené.

Niekto ich pripomína po toľkých rokoch. Chápem, že ste nešťastní z mojej účasti na vzniku Superligy. Prípad som odovzdal svojim právnikom, ktorí zvažujú možné kroky."

El Confidencial zverejnil aj ďalší diel zvukových nahrávok, v ktorom Perez dourážal Cristiana Ronalda aj trénera Josého Mourinha. Tieto nahrávky vznikli v októbri 2012.

„Je blázon. Tento človek je imbecil, chorý človek. Myslíš si, že tento človek je normálny, ale nie je normálny. Inak by neurobil všetky tie veci, ktoré robí," hovoril Perez o Cristianovi Ronaldovi.

Nitku suchú nenechal ani na Ronaldovom krajanovi - trénerovi José Mourinhovi.

„Sú to chlapi so strašným egom, rozmaznaní, tréner aj on. Nevidia realitu, pretože obaja by si mohli zarobiť oveľa viac peňazí, keby boli iní. Sú obaja nenormálni, hovoríme o obrovských peniazoch, čo sa týka televíznych práv. Pre ich vzdorovité správanie sa im nič nepáči."