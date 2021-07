Káštvorka robí všetko pre úspech: Miesto smartfónov predpotopné mobily!

Foto

Myslia to vážne a robia pre to naozaj všetko. Káštvorka si v Tokiu nič iné ako olympijskú medailu nepripúšťa. A to nie hocijakú medailu! Pre splnenie tohto cieľa a veľkého sna sa už niekoľko týždňov riadia japonským časom, no pre plné sústredenie sa na cieľ vyfasovali tie najobyčajnejšie mobily.