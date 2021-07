Zatiaľ čo Žilinu čaká odveta snov, Spartak Trnava si v druhom súboji musí vstúpiť hlboko do svedomia

Vo štvrtok 15. júla absolvujú dva slovenské kluby odvetné stretnutia v 1. kvalifikačnom kole Európskej konferenčnej ligy 2021/2022.

MŠK Žilina a FC Spartak Trnava sú však v diametrálne odlišnej pozícii. Kým žilinskí "šošoni" si v prvom súboji v domácom prostredí vypracovali solídny náskok, Trnavčania v prvom zápase prehrali u súpera a na vlastnom štadióne musia doháňať manko.

Žilina doma zdolala gruzínsky FC Dila Gori hladko 5:1 a odveta u súpera by mala byť viac-menej formalitou. "Áno, máme to dobre rozbehnuté a verím, že v odvete v Gruzínsku pôjdeme opäť svedomito za svojím cieľom a budeme sa radovať z postupu. Európske zápasy sú extra motivácia, dúfam, že to zúročím aj v novom ročníku Fortuna ligy," zhodnotil na oficiálnom webe žilinského družstva krídelník Dávid Ďuriš. Ak Žilinčania v Gruzínsku potvrdia pozíciu favorita a postúpia, v druhom kvalifikačnom kole EKL na nich čakajú súboje proti cyperskému tímu Apollon Limassol. Prvý duel by sa konal 22. júla na Cypre, odveta o týždeň neskôr pod Dubňom.

Trnava v minulotýždňovom zápase na pôde maltského tímu FC Mosta prehrala prekvapujúco 2:3. Ak chce postúpiť ďalej, musí vo štvrtok večer bezpodmienečne zvíťaziť. Iba tak získa právo vyzvať rumunský klub Sepsi OSK z mesta Sfantu Gheorghe. "Je to iba o nás. Sme schopní výsledok otočiť a postúpiť," poznamenal kouč trnavského mužstva Michal Gašparík na webe Spartaka.

Kapitán Martin Mikovič vie, že odčiniť hanebnú prehru z Malty nebude ľahké. "Musíme sa vrátiť na zem, fanúšikom sa ospravedlníme iba tak, že Malťanov doma musíme zdolať. V odvete budeme chcieť čo najrýchlejšie dať gól. Myslím si, že doma to bude o dosť ľahšie," povedal. Grécky stredopoliar Kyriakos Savvidis doplnil: "Verím, že doma ukážeme lepšiu tvár a postúpime do ďalšieho kola."