Mark Cavendish je ako utrhnutý z reťaze: Svetu odkázal jasnú víziu do budúcnosti!

Keď sa vlani v októbri šéf tímu Deceuninck-QuickStep Patrick Lefevere a starnúci britský šprintér Mark Cavendish dohodli na ročnej zmluve za minimálnu mzdu, cyklistický svet v tom videl sentimentálne pripomenutie časov zašlej slávy.

Za posledné štyri roky sa rýchlik z Ostrova Man dočkal iba dvoch víťazstiev a o štarte na Tour de France mohol len snívať. Lenže sny sa občas plnia aj v pokročilom športovom veku.

Veci sa pohli dopredu a vyvinuli sa navzdory chabým očakávaniam. Tridsaťšesťročný Cavendish si od začiatku sezóny 2021 pripísal deväť víťazstiev, z toho štyri na "Starej dáme", kde z postu náhradníka Sama Bennetta vyrovnal historický rekord 34 etapových triumfov v podaní Eddyho Merckxa. A má ešte dve príležitosti na to, aby ho aj prekonal. Zatiaľ čo jeho šéf Lefevere vidí Cavendishov prípadný triumf v záverečnej etape v Paríži ako vrchol a koniec jeho kariéry, sám cyklista premýšľa inak. Súťaženie na najvyššej úrovni mu po rokoch stagnácie a zdravotných problémov zachutilo a nechce sa ho len tak ľahko vzdať.

"Uvedomujem si, že nemôžem večne jazdiť na bicykli a víťaziť. Stále to však milujem a som šťastný, keď to môžem robiť. Rád by som pokračoval dovtedy, kým mi to dovolí moje telo," uviedol Mark Cavendish na webe Cyclingnews.com. Nevysoký Brit je známy svojimi emóciami a vysokou mierou prežívania svojich víťazstiev.

O tom prípadne rekordnom tridsiatom piatom na Tour de France nahlas hovoriť nechce. "Keď sa naskytne šanca, vždy sa chcem pobiť o víťazstvo v šprinte. Je to rovnaké ako pred trinástimi rokmi, keď som na Tour vyhral prvýkrát etapu. Nie je v tom žiadny sentiment, chcem len naďalej víťaziť a nemyslím na to, že to má byť rekordné číslo," poznamenal držiteľ zlatej aj striebornej medaily z MS na ceste aj troch zlatých z MS na dráhe.

Bonusom k víťazným etapám je pre Cavendisha líderská pozícia v súťaži o zelený dres, ktorá na TdF roky patrila Petrovi Saganovi. Aktuálne je slovenský univerzál po operácii kolena mimo hry a britský rýchlik sa po desiatich rokoch môže dočkať druhého triumfu v bodovačke. Musí však zvládnuť v časovom limite obávaný pyrenejský dvojboj s Col du Portet či legendárnym Tourmaletom, ked sa obe etapy budú končiť na vrchole stúpania.

A potom musí pridať porciu bodov aj v už spomenutých šprintérskych etapách, keďže Austrálčan Michael Matthews sa mu už priblížil na rozdiel 37 bodov. "Každý deň som nervózny z naháňania limitu, ale to k tomu patrí a musím sa cez to nejako preniesť. Nechcem predbiehať, ako to celé dopadne, ale verím, že to najťažšie v kopcoch už mám za sebou," vyhlásil Cavendish.