Mokošová a Malenovský zložili v mene výpravy sľub do rúk prezidentky: Dojímavé slová Čaputovej

Športová gymnastika Barbora Mokošová a parastrelec Radoslav Malenovský v stredu na nádvorí Prezidentského paláca v Bratislave zložili v mene celej olympijskej a paralympijskej výpravy slávnostný sľub do rúk prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej.

, XVI. paralympiáda je na programe 24. augusta až 5. septembra.Prezidentka SR prijala sľub výpravy, ocenila odhodlanie športovcov a fakt, že na hry sa pripravovali a kvalifikovali vo veľkej neistote spôsobenej pandémiou koronavírusu. Čaputová zaželala všetkým olympionikom i paralympionikom veľa úspechov a šťastia v Tokiu.Tak ako všetky doterajšie hry, aj tieto určite prinesú obdivuhodné výkony, nové svetové či olympijské rekordy a posunú hranice toho, čo je v ľudských silách. Nepochybujem, že aj vy odcestujete na hry s túžbou dostať zo seba čo najviac. Môžete sa spoľahnúť na to, že my doma budeme vaše úsilie prajne sledovať a budeme vám držať palce, aby ste podali tie najlepšie výkony," uviedla v príhovore.Hlava štátu zdôraznila aj veľkú úlohu trénerov, tréneriek, realizačných tímov i rodín športovcov na tom, že sa im podarilo dostať sa na najväčší športový sviatok:Je to výsledkom dlhej a náročnej cesty. Za to, že ste ju zvládli, vám patrí už teraz uznanie celého Slovenska. Veľká vďaka patrí aj vašim trénerom, trénerkám, realizačným tímom a rodinám, že vás na neľahkej ceste sprevádzajú a podporujú. Na tieto hry ste sa pripravovali vo veľkej neistote spôsobenej pandémiou. Ak by ste ju mentálne nezvládli, mohla negatívne ovplyvniť vašu prípravu na podujatie, ktoré je pre každého športovca najvyššou métou. Vás ale neistota, či sa hry vôbec uskutočnia, neodradila.Hry v Tokiu sa nakoniec uskutočnia bez divákov, športovci tak budú zápoliť pred prázdnymi tribúnami. Čaputová však členov slovenskej výpravy uistila, že v Tokiu nebudú sami.Želám vám na hrách veľa úspechov a prajem vám, aby ste sa z nich vrátili s pocitom, že ste pre svoj úspech a dobrú reprezentáciu Slovenska urobili všetko, čo bolo vo vašich silách. Ak sa tak stane, v našich očiach budete všetci víťazi," dodala prezidentka.Mokošová s Malenovským predniesli prítomným slávnostný sľub. V mene celých výprav sa zaviazali rešpektovať a dodržiavať Olympijskú chartu, etické pravidlá a princípy, ktorými sa hry riadia, súťažiť podľa pravidiel a bez dopingu a v ozajstnom športovom duchu. Zároveň sľúbili vzornú reprezentáciu Slovenskej republiky.inklúzie a rovnosti. Spoločne sme solidárni a venujeme sa športu bez dopingu, podvádzania a akejkoľvek formy diskriminácie. Robíme to pre česť našich tímov, v súlade so základnými zásadami olympizmu, a aby sme vďaka športu robili svet lepším. Tak sľubujeme!," uviedli v sľube.Bronzová medailistka na bradlách z decembrových ME Mokošová bola rada, že sa pri sľube nepomýlila a zvládla ho:Som veľmi šťastná, že pani prezidentka nás prijala a že sme od nej dostali ocenenie. Som rada, že sa mi podarilo predniesť sľub a prečítať to bez nejakých zaváhaní. Včera večer som si to trošku trénovala, aj dnes ráno som si to trocha prešla, nech viem, čo ma čaká. Bola to pre mňa nová skúsenosť a som rada, že som ju dostala."Malenovský už mal s takouto akciou skúsenosti:Sľub je veľmi príjemná formalita, ja sa priznám, že som hlavou stále na tréningu. Máme vyše 40 dní do odletu, hlavu mám niekde úplne inde. Toto je štart celého olympijského a paralympijského kolotoča."Členovia výpravy dostali od prezidenta Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) Antona Siekela účastnícke odznaky a taktiež dostali menovacie dekréty.Počas sľubu si prítomní uctili minútou ticha všetky obete pandémie koronavírusu na Slovensku a tiež reprezentanta v paratlaku na lavičke Mareka Kamzíka, ktorý na následky ochorenia Covid-19 skonal koncom marca.Športový sviatok preložili z roku 2020 pre pandémiu kornavírusu a aj v náhradnom termíne olympiádu sprevádzajú výrazné obmedzenia. Podujatie sa nakoniec uskutoční aj bez domácich divákov, zahraniční mali vstup zakázaný už dávnejšie.rovnako ako ďalší účastníci olympijských hier. Samozrejmosťou sú prísne hygienické opatrenia a pravidelné testy.