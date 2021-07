Násilné vniknutie na finále ME má dohru: Agresívni anglickí fanúšikovia zranili otca Harryho Maguirea!

Medzi rozbesnený dav stoviek fanúšikov, ktorí sa pokúsili dostať na finále futbalových ME do Wembley bez vstupeniek, sa zaplietol aj otec Harryho Maguirea.

Anglický reprezentant prezradil tamojším médiám, že si z incidentu odniesol menšie zranenia. Angličania v nedeľu prehrali s Talianmi 2:3 v rozstrele (1:1 po predĺžení).



Podľa Maguireho mal jeho otec narazené rebrá a ťažko sa mu dýchalo, no lekársku pomoc nemusel vyhľadať: "Videl som z toho viacero videí a môj otec si to odniesol. Mal problémy s dýchaním, ale nepatrí k tým, čo by robili veľa kriku a rozchodil to."



Finále ME poznačilo viacero incidentov, ktoré vyšetruje polícia i Európska futbalová únia (UEFA). Okrem pokusu o vniknutie na štadión, na ktorom mohlo byť 60-tisíc divákov, sa domáci priaznivci "zviditeľnili" bučaním počas talianskej hymny. Po zápase zase rasisticky urážali hráčov tmavej pleti Jadona Sancha, Marcusa Rashforda a Bukaya Saku, ktorí v rozstrele nepremenili jedenástky.